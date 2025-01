Sungrow Hydrogen unterzeichnet den größten Liefervertrag für das 320-MW-Ammoniak-Projekt im Oman!

HEFEI, China, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. Januar unterzeichnete Sungrow Hydrogen einen Liefervertrag mit ACME Group und wird Wasserelektrolyse-Wasserstoffproduktionsanlagen für das 320-MW-Projekt für grünes Ammoniak in Oman liefern. Dies ist auch der offizielle Start der Zusammenarbeit zwischen ACME Group und Sungrow Hydrogen im Nahen Osten.

Gemäß der Vereinbarung wird Sungrow Hydrogen mehrere Sätze von 1000 Nm³/h ALK-Wasserstoffproduktionsanlagen und flexible Lösungen für die Produktion von grünem Wasserstoff für das Projekt liefern. Die Lieferung wird bis 2025 abgeschlossen sein.

Signing ceremony between ACME Group and Sungrow Hydrogen

Das Projekt ist das Kernstück der ACME-Strategie für grüne Energie im Nahen Osten und wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen. Die anfängliche Kapazität für die Produktion von grünem Ammoniak wird bei Inbetriebnahme 300 Tonnen pro Tag betragen. Es hat eindeutig das Potenzial, die Position Omans in der globalen grünen Wasserstoffindustrie in Zukunft erheblich zu stärken.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Sungrow Hydrogen in der globalen grünen Wasserstoffindustrie nimmt zu. Im Jahr 2024 werden die Elektrolyseurprodukte des Unternehmens die renommierten Zertifizierungen von CE und TÜV erhalten, und seine 20-MW-Wasserelektrolyse-Wasserstoffproduktionsplattform (die größte weltweit) wurde vom China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) mit einer Laborakkreditierungsurkunde ausgezeichnet. Außerdem wurde vor kurzem das Werk Nr. 2 des Sungrow Hydrogen Intelligent Manufacturing Centre in Betrieb genommen. Diese Anlage verfügt über Chinas erste automatisierte Montagelinie für ALK-Elektrolyseure, die die Produktionseffizienz um 60 % steigern soll. Infolgedessen ist die jährliche Produktionskapazität von Sungrow Hydrogen nun auf 3 GW gestiegen.

Mit fortschrittlicher Technologie und effizientem Service beteiligt sich Sungrow Hydrogen aktiv an mehreren groß angelegten integrierten Demonstrationsprojekten für grünen Wasserstoff, Ammoniak und Methanol weltweit. Auch in Zukunft wird Sungrow Hydrogen mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam die Entwicklung von grünen Wasserstoffprojekten voranzutreiben und die globale grüne Wasserstoffindustrie zu stärken.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2601601/Signing_ceremony_ACME_Group_Sungrow_Hydrogen.jpg