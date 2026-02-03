Sungrow lance le PowerTitan 3.0, un système de stockage utilitaire grid-forming, à Madrid

MADRID, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie (ESS), a présenté deux innovations majeures pour le marché européen lors de son PV & ESS Summit à Madrid : le système de stockage d'énergie à l'échelle utilitaire PowerTitan 3.0 et une architecture à plateforme unique pour une solution PV-ESS couplée en DC.

PowerTitan 3.0 Launch in Europe

L'événement a réuni plus de 300 partenaires et experts du secteur, dont des représentants de SolarPower Europe, TÜV et DEKRA, afin d'explorer les technologies émergentes et les tendances du marché. Le sommet s'est concentré sur le rôle des technologies PV et ESS intégrées dans la structuration de la prochaine phase de la transition énergétique.

« En 2026, Sungrow continue de considérer l'Europe comme un marché stratégique et renforce son engagement grâce à une infrastructure de services locale solide », a déclaré James Li, Vice-Président de Sungrow Europe en charge de l'ESS.

« Les opérations européennes de Sungrow s'appuient sur un réseau de services composé de plus de 280 ingénieurs, 5 ateliers de réparation, 14 entrepôts de services et plus de 220 partenaires de service. À l'avenir, nous continuerons à développer notre présence en Europe grâce à des partenariats stratégiques et à des technologies de nouvelle génération, au service de la transition énergétique verte du continent. »

Bref aperçu de l'importance du stockage BESS

Selon SolarPower Europe (SPE), la capacité photovoltaïque cumulée de l'UE a atteint 406 GW en 2025. L'intégration croissante des énergies renouvelables dans le système électrique entraîne plusieurs défis, tels que les congestions du réseau, l'augmentation des limitations de production (curtailment) ou encore les prix négatifs.

SPE indique que le besoin en flexibilité de la demande électrique atteindra 40 % d'ici 2030, rendant le déploiement de systèmes de stockage BESS à grande échelle essentiel. En 2025, plus de 26 GWh de BESS ont été installés, avec pour la première fois une capacité utilitaire dépassant celle du résidentiel. SPE anticipe une croissance annuelle moyenne de 30 % du BESS jusqu'en 2030, pour atteindre 412 GWh.

PowerTitan 3.0 : le stockage utilitaire de nouvelle génération

Le PowerTitan 3.0 a été conçu pour répondre aux défis des systèmes énergétiques modernes. Un seul conteneur de 20 pieds intègre 1,78 MW de PCS et 7,14 MWh de batteries, permettant une configuration 4 heures, où un bloc atteint 7,2 MW / 28,5 MWh.

Il utilise des cellules batteries empilées de plus de 600 Ah, compatibles avec des durées de stockage de 2 à 8 heures. Ces cellules offrent une sécurité et une efficacité accrues et permettent d'atteindre un rendement aller-retour (RTE) système de 92 %.

Le PowerTitan 3.0 est préinstallé et précommissionné en usine grâce à son architecture en blocs AC et prend en charge l'auto-configuration et les auto-tests en moins d'une heure. Ainsi, un projet de 1 GWh peut être déployé en seulement 12 jours.

Le système fonctionne sans déclassement jusqu'à -40 °C, ce qui le rend adapté aux régions nordiques et alpines, ainsi qu'aux zones côtières et à forte humidité.

Plateforme unique pour une solution PV-ESS couplée en DC

En complément du PowerTitan 3.0, Sungrow a présenté une architecture à plateforme unique pour les solutions PV-ESS couplées en DC. Celle-ci comprend :

un onduleur modulaire 1+X avec interface de stockage dédiée,

le PowerTitan 3.0 intégrant un module DC/DC ,

un système de gestion PV-ESS Synergy développé en interne.

Cette architecture intégrée permet une durée de décharge jusqu'à 8 heures, un ratio de puissance ESS flexible jusqu'à 100 %, et une optimisation des coûts à l'échelle du système.

Conçue pour répondre aux besoins du marché, elle facilite l'arbitrage énergétique en exploitant les écarts tarifaires heures pleines/heures creuses et améliore la compatibilité réseau grâce à une gestion optimisée. À ce jour, les solutions couplées en DC de Sungrow ont été déployées dans plus de 90 projets, répartis dans plus de 10 pays.

Technologie Grid-Forming : une étape clé pour la transition énergétique

La technologie grid-forming devient un pilier essentiel des systèmes électriques résilients et stables. Lors du sommet, Dr Henry Liu, Directeur du département Grid Solution de Sungrow, a souligné son rôle croissant dans le soutien aux réseaux fortement alimentés par des énergies renouvelables et dans la conformité aux normes européennes en évolution.

Sungrow a présenté ses compétences clés, notamment :

le support de tension et de fréquence,

l'amortissement des oscillations,

le black start à l'échelle du GW,

le renforcement de la robustesse du réseau.

Ces capacités ont été validées dans des projets emblématiques, dont un projet de 7,8 GWh en Arabie Saoudite, le plus grand système de stockage grid-forming au monde.

Expertise mondiale et ancrage local

Présent en Europe depuis 2011, Sungrow a développé un réseau régional comprenant 25 bureaux locaux, 2 centres R&D, 26 entrepôts et 3 centres de formation, technologie et service, avec son siège européen basé à Munich (Allemagne).

Parmi les projets phares récents figurent :

l'un des plus grands projets BESS d'Europe continentale en Belgique (800 MWh) ,

le projet Bramley ESS au Royaume-Uni ( 330 MWh ),

le projet photovoltaïque le plus septentrional en Finlande (70 MW) ,

un projet hybride de 70 MW en Turquie.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial des technologies d'énergies renouvelables, développe des solutions énergétiques durables depuis plus de 29 ans. À fin juin 2025, Sungrow avait installé 870 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde.

L'entreprise est reconnue comme le fournisseur d'onduleurs PV et de solutions de stockage le plus bancable au monde (BloombergNEF). Ses innovations alimentent des projets d'énergie propre à l'échelle mondiale, soutenus par un réseau de 520 points de service, garantissant une excellente expérience client.

Chez Sungrow, nous nous engageons à construire un avenir durable grâce à des technologies de pointe et un service d'excellence.

