Sungrow lance un onduleur de chaîne ultra puissant SG350HX à Intersolar Europe 2021

Rendements maximaux

L'un des défis pour les fournisseurs d'onduleurs est de répondre aux exigences des panneaux grand format de grande puissance. Le SG350HX est parfaitement compatible avec les modules bifaciaux grand format de 182 mm et 210 mm avec un courant d'entrée maximum de 20A par chaîne, ce qui permet d'utiliser des modules solaires avec une puissance nominale de 600W et au-delà.

Équipé de plusieurs MPPT, l'onduleur de 352 kW assure un rendement élevé même en cas d'ombrage. En outre, il prend en charge une conception à bloc unique jusqu'à 8,96 MW pour le marché européen et prend en charge un ratio DC/AC élevé allant jusqu'à 1,8 ; une solution idéale pour des rendements plus élevés.

Plus de sécurité et plus de puissance

La sécurité des centrales photovoltaïques, dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone, est notre priorité. Avec 2 chaînes connectées à 1 MPPT, pas besoin de fusible et moins de risque d'inversion de polarité. L'interrupteur sectionneur DC motorisé et intégré coupe automatiquement une défaillance en moins de 15 millisecondes, assurant ainsi la sécurité du système.

Le SG350HX intègre également les fonctions de surveillance de l'isolation DC et AC. Tous défauts potentiels d'isolation pourront être détectés rapidement afin de faciliter l'entretien et l'exploitation sur place. Le puissant onduleur possède également les avantages d'un indice de protection IP66 et une protection anti-corrosion C5, ce qui le rend durable et stable dans les conditions les plus difficiles. Il comprend une technologie intelligente de refroidissement à air forcé, permettant ainsi à l'onduleur de fonctionner sans se limiter dans des environnements de chaleur extrême, tels que les déserts.

Soutien robuste du réseau

La croissance des énergies renouvelables dans le réseau est susceptible d'impacter la stabilité et l'inertie du réseau. Le SG350HX combine un algorithme adaptatif de réseau faible qui garantit que l'onduleur fonctionne de manière stable dans des conditions de réseau faible même si le SCR (Short Circuit Ratio) baisse jusqu'à 1,16. Il permet une réponse de puissance réactive dans les 30 millisecondes sans compensateur statique d'énergie réactive supplémentaire traditionnellement requis pour certains réseaux, offrant un support robuste.

La technologie intégrée de générateur synchrone virtuel (VSG) augmente l'inertie du système et améliore la stabilité par réglage de la tension et de la fréquence.

L'innovation de Sungrow démontre son engagement dans la R&D. Sungrow maintient une grande proportion de ses investissements en R&D et compte la plus grande équipe de R&D de l'industrie solaire. « Alors que nous nous efforçons d'accélérer la neutralité carbone à l'échelle mondiale, nous restons des pionniers en matière d'innovation et nous nous réjouissons à la perspective d'alimenter plus d'installations et de collectivités avec une énergie propre plus souple, accessible et stable », a déclaré James Wu, vice-président de Sungrow.

Le nouveau SG350HX sera disponible en Europe à la mi-2022. Pour en savoir plus sur Sungrow SG350HX, cliquez ici .

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 182 GW installés dans le monde en juin 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes internationalement reconnues. Avec une solide expérience de 24 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : www.sungrowpower.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655111/Sungrow_1500V_String_Inverter_SG350HX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

