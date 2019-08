Sungrow mostra principais soluções de inversores fotovoltaicos na Intersolar South America 2019

A América Latina é um das regiões solares emergentes mais fortes, com sol abundante e incentivos governamentais favoráveis. O abrangente portfólio de produtos da Sungrow, de alta confiabilidade, pode ser instalado em todos os tipos de terreno em diversos climas, o que está alimentando a demanda por mais energia limpa para as comunidades locais.

O SG250HX, um produto muito esperado, atraiu milhares de participantes ao estande. Sendo o inversor de string 1500 Vdc mais potente do mundo, o SG250HX caracteriza a capacidade de proteção ideal de IP66 e 12 MPPTs, maximiza os rendimentos ao utilizar módulo bifacial juntamente com sistemas de rastreamento. Possibilitando a projeção de blocos de até 6,3MW, é uma solução interessante para terrenos com diversos tipos de inclinação.

Desenvolvida para instalações de geração centralizada, a solução Sungrow de 1500 VCC e 6,8 MW apresenta recursos como a integração do inversor central SG3400HV e uma estação de MV. A solução com uma alta relação DC/AC de 1,5 e o típico design de bloco pode otimizar o LCOE.

Para atender à crescente demanda regional no segmento fotovoltaico de geração distribuída, a empresa apresentou um amplo portfólio, incluindo os inversores multi-MPPT SG110CX e SG50CX, a combinação ideal para instalações fotovoltaicas comerciais e industriais. Os produtos residenciais voltados para os telhados expostos eram inversores string que variavam de 2 kW a 8,3 kW. Com design compacto e inovadora interface amigável para o usuário final, os produtos foram desenvolvidos para ajudar os proprietários a utilizar energia limpa e, ao mesmo tempo, reduzir os custos.

"A Sungrow está sempre comprometida com a inovação técnica que impulsiona nosso rápido crescimento. Continuaremos a oferecer um portfólio de produtos extremamente competitivo para os clientes e vamos continuar a expandir os canais de distribuição com parceiros locais", afirmou Hank Wang, presidente da Sungrow Americas.

Desde que entrou no mercado latino-americano no final desta década, a Sungrow vem participando com seus inversores de projetos monumentais, especialmente um parque solar de 400 MW no Chile, um projeto de 100,1 MWp na Argentina e um projeto de 80 MW no Brasil, além de centenas de geração distribuída em parceria com distribuidores locais.

Sobre a Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é o líder global no fornecimento de soluções em inversores para energia renovável, com mais de 87 GW instalados no mundo em junho de 2019. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe dedicada de Pesquisa e Desenvolvimento do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações de larga escala, comercial e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente. Com um sólido histórico de 22 anos no espaço fotovoltaico, a Sungrow participa de instalações de energia em mais de 60 países, mantendo uma participação no mercado mundial de mais de 15%. www.sungrowpower.com.

