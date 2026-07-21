Sungrow obtient le premier « passeport » au monde pour le marché allemand de l'inertie grâce au certificat de prototype du VDE FNN

MUNICH, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie, a franchi une nouvelle étape majeure au niveau mondial dans le domaine des technologies de formation de réseau. Les systèmes de conversion de puissance (PCS) de la série SC210HX de la société ont obtenu le certificat de prototype du VDE FNN délivré par l'organisme allemand TÜV Rheinland, devenant ainsi les premiers PCS pour le stockage d'énergie au monde à satisfaire à l'ensemble des normes allemandes de raccordement au réseau moyenne et haute tension, tout en faisant l'objet d'une vérification de leurs performances en matière de formation de réseau.

Cette avancée permet aux systèmes de stockage d'énergie PowerTitan, équipés du système de conversion d'énergie (PCS) de la série SC210CX, de réduire les délais de raccordement au réseau, de limiter les risques liés à la validation des projets, d'accélérer l'accès au tout dernier marché européen de l'inertie et de renforcer la compétitivité des projets de stockage d'énergie en matière d'investissement et de financement.

Développé par le VDE FNN, l'organisme chargé des normes techniques et d'exploitation du réseau électrique allemand, ce cadre de certification définit des exigences exhaustives en matière d'intégration dans les réseaux à moyenne et haute tension. Largement reconnu par les gestionnaires de réseau, les développeurs et les institutions financières européens, il constitue une référence essentielle pour évaluer la conformité, la fiabilité et les capacités de soutien au réseau des projets de stockage d'énergie.

Grâce à la technologie « Stem-Cell Grid-Forming » (technologie de formation de réseau modulaire et évolutive) développée en interne par Sungrow, les systèmes de stockage d'énergie équipés du système de conversion d'énergie (PCS) de la série SC210CX offrent une excellente capacité d'adaptation au réseau et fournissent un soutien stable à celui-ci. Le système est capable d'absorber ou d'injecter de manière autonome de la puissance active et réactive afin de répondre aux exigences du réseau dans l'ensemble des cas de figure, y compris la régulation de fréquence, la régulation de tension et l'alimentation de secours. Sur les réseaux fragiles présentant une forte présence des énergies renouvelables, le convertisseur conserve ses caractéristiques de source de tension et fournit rapidement un courant réactif dynamique en cas de défauts de court-circuit sur le réseau. De plus, le système est capable de mettre en place un réseau électrique sans synchronisation externe, prenant en charge le démarrage autonome et le fonctionnement en îlotage, ce qui permet de résoudre efficacement les problèmes de raccordement au réseau rencontrés par les installations de stockage d'énergie dans les régions isolées d'Europe et les projets hors réseau.

En réussissant le processus de tests rigoureux du VDE FNN, Sungrow a démontré que la fiabilité de son matériel, ses algorithmes de contrôle propriétaires et ses performances de formation de réseau respectent intégralement les normes de réseau les plus rigoureuses d'Allemagne. Cette certification constitue une reconnaissance officielle du leadership technique de Sungrow dans le domaine des solutions avancées de stockage d'énergie et de soutien au réseau.

Au-delà de son importance technique, cette certification apporte également une valeur commerciale concrète aux porteurs de projets. Les normes du marché européen ne cessent de se renforcer, et les principales institutions d'investissement et banques de crédit s'appuient sur la certification TÜV Rheinland VDE comme critère essentiel pour évaluer la conformité des projets et la fiabilité des équipements. Cette certification permet aux développeurs de réduire les délais de raccordement au réseau, d'éviter les retards de projet pendant les phases d'acceptation et de respecter les dernières réglementations européennes en matière de stockage d'énergie par inertie. De plus, cela renforce la crédibilité, l'attrait financier, la valeur des actifs et les perspectives de financement des projets de stockage d'énergie.

En s'appuyant sur sa gamme complète de produits de stockage d'énergie avec fonction de formation de réseau conformes aux normes VDE, Sungrow continuera à approfondir son expertise dans la transition énergétique en Europe et à proposer à ses clients du monde entier des solutions de stockage d'énergie plus sûres, mieux adaptées au réseau et à haut rendement.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/3006323/Sungrow_Secures_World_s_First_German_Inertia_Market__Passport__with_VDE_FNN_Prototype_Certificate.jpg

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