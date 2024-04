Sungrow présente sa nouvelle station de recharge rapide en courant continu IDC180E

HEFEI, Chine, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial de la conversion d'énergie renouvelables, est ravi d'annoncer l'introduction sur le marché européen de son produit révolutionnaire, la station de recharge rapide à courant continu IDC180E. Depuis son lancement, l'IDC180E a été déployée et est opérationnelle dans de nombreux pays et régions, dont la France, l'Allemagne, la Bulgarie et bien d'autres. Véritable changement de paradigme dans la technologie de recharge des véhicules électriques, l'IDC180E redéfinit les normes grâce à ses caractéristiques innovantes et à ses performances inégalées.

Contrairement aux chargeurs traditionnels qui reposent sur une ventilation directe, laissant les composants essentiels vulnérables à la poussière, au brouillard salin et à l'humidité, l'IDC180E présente un design révolutionnaire. Les modules de puissance, y compris les unités de contrôle et d'alimentation, sont situés à l'intérieur d'un caisson scellé. L'utilisation d'un système de refroidissement indépendant permet d'atteindre un équilibre parfait entre une protection de niveau IP65 et une dissipation thermique efficace. Cela garantit une protection supérieure contre les éléments environnementaux tout en optimisant l'efficacité de la dissipation thermique, ce qui se traduit par une fiabilité inégalée, un fonctionnement sans filtres et des émissions sonores minimales.

Fiabilité : conçu pour exceller même dans les environnements les plus difficiles, l'IDC180E est fier de présenter une résistance à la poussière et à l'eau conforme à la norme IP65, ainsi qu'une résistance à la corrosion conforme à la norme C5. Ses composants électroniques internes sont entièrement scellés, les protégeant efficacement de l'humidité externe et de l'infiltration de la poussière, ce qui permet à Sungrow de proposer une garantie produit standard IDC180E de 3 ans qui peut être étendue jusqu'à 10 ans. De plus, l'incorporation d'un refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur élimine tout risque de fuite de liquide, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle.

Maintenance facile : l'IDC180E intègre une conception innovante de refroidissement pour la dissipation de la chaleur, éliminant l'utilisation de filtres. Cette décision stratégique ne nécessite pas d'interventions fréquentes sur site pour remplacer le système de filtration de l'air, cela permet de réaliser des économies significatives en matière de maintenance. La dissipation efficace de la chaleur obtenue grâce à cette conception prolonge la durée de vie des composants électroniques, garantissant ainsi une fiabilité et une rentabilité à long terme. Par conséquent, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de recharge de qualité.

Faible niveau sonore : fonctionnant avec des ventilateurs de refroidissement de taille réduites l'IDC180E maintient un niveau de bruit inférieur à 60 dB à pleine charge, offrant ainsi une expérience de charge silencieuse et fluide.

Le Sungrow IDC180E a été largement salué pour ses performances et sa fiabilité exceptionnelles. Notamment, avec un de nos clients: Voltaik Check OHG à Moormerland, en Allemagne, l'IDC180E a fait preuve d'une fiabilité et d'une performance remarquables, même en cas de fortes pluies continues. Cela confirme son statut de solution de recharge robuste, adaptée à un large éventail d'applications, des centres urbains aux sites isolés.

La technologie intégrée de l'IDC180E représente une avancée significative dans l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, combinant fiabilité, efficacité et convivialité pour répondre aux besoins évolutifs du marché. En tant que pionnier de la technologie de recharge intégrée, Sungrow EV Charging reste engagé dans l'innovation et la durabilité. En investissant dans la recherche et le développement, Sungrow vise à faire progresser l'adoption de solutions de recharge intégrées, offrant une plus grande valeur aux opérateurs et aux utilisateurs tout en promouvant le transport vert dans le monde entier.

