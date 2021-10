Sungrow présente son nouveau système de stockage d'énergie à refroidissement liquide lors de l'Intersolar Europe 2021

Grâce à sa conception compacte de moins de 26 tonnes, le système peut être pré-assemblé avec la batterie avant le transport. Cette conception permet d'économiser 50 % du temps d'installation sur site. Elle permet également de réduire l'emprise au sol avec à la possibilité d'installer dos à dos les équipements.

Les pertes auxiliaires du système sont considérablement réduites avec la technologie à refroidissement liquide par rapport à la technologie standard à refroidissement par air. La technologie à refroidissement liquide assure également une plus longue durée de vie de la batterie grâce à un système intelligent de contrôle de la température, permettant une différence de température maximale de la batterie de trois degrés Celsius.

Améliorations apportées au produit

Grâce au convertisseur DC/DC modulaire, le système permet une connexion parallèle et une extension flexible du système. Parallèlement, chaque rack de batteries peut être entièrement chargé et déchargé par le biais du convertisseur DC/DC.

L'application de rack de batteries groupées DC/DC supprime l'étalonnage de l'état de charge (SOC), ce qui facilite la plupart des tâches de maintenance et d'exploitation.

L'armoire intègre un dispositif capable de procéder automatiquement au remplissage du niveau de liquide, ce qui permet d'économiser 80 % du remplissage de maintenance.

Sécurité améliorée

La sécurité étant l'une des principales priorités de Sungrow, le système de refroidissement par liquide offre une conception à trois couches étanches. En plus, le connecteur breveté par Sungrow intégré au système est déjà utilisé avec succès dans plus 100 000 applications. Grâce à sa fonction de détection de fuites, le système s'arrête immédiatement et alerte l'opérateur en cas de fuite. Le système est également équipé d'un système d'extinction d'incendie à base d'eau permettant aux pompiers de gérer efficacement un incendie de batterie et d'empêcher les modules de s'enflammer. De plus, le système de batterie adopte une conception à plusieurs compartiments, chaque compartiment ayant une résistance au feu d'une heure.

Alors que de plus en plus de projets d'énergie renouvelable à grande échelle sont mis en œuvre et que davantage de ressources sont ajoutées au mix énergétique, il est encore plus important de maintenir la stabilité du réseau. Aussi, avec 24 ans d'expérience, les performances de Sungrow restent inégalées dans les applications de stockage d'énergie. Certains de ses projets phares incluent le plus grand projet de stockage d'énergie autonome (100MW/100MWh) en Europe. La société s'engage à continuer à proposer des solutions innovantes de stockage d'énergie dans le but de fournir davantage d'énergie renouvelable, de créer un réseau électrique plus stable et d'apporter de la valeur à tous les niveaux.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la bankable au monde avec plus de 182 GW installés dans le monde en juin 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes internationalement reconnues. Avec une solide expérience de 24 ans dans le domaine photovoltaïque, les produits Sungrow alimentent des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez : www.sungrowpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656347/Sungrow_Liquid_Cooled_Energy_Storage_System_ST2752UX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.