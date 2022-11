Sungrow reafirma ainda mais seus compromissos com o mercado brasileiro de geração distribuída

BELO HORIZONTE, Brasil, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O 7º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída CBGD foi realizado entre 9 e 10 de novembro, reunindo muitos participantes do setor para uma discussão em profundidade sobre o futuro energético do Brasil. Como protagonista no mercado, a Sungrow compartilhou percepções sobre as inovações técnicas dos projetos de geração distribuída (GD) para levar energia a mais comunidades e instalações e alavancar ativos solares para um ambiente mais sustentável.

O Brasil é um dos centros solares mais promissores mercados de GD. Durante a conferência, Gabriel Trevisan, especialista em produtos da Sungrow Brasil, declarou que os sistemas de GD são atraentes e lucrativos e que a demanda crescente impõe evolução dos requisitos dos inversores, como compatibilidade com módulos de grande potência, segurança e rendimentos otimizados. Como líder de mercado, a Sungrow oferece um portfólio abrangente de produtos sob medida para o mercado brasileiro de GD.

O recém-lançado SG3333HX da Sungrow, um inversor string (convencional) de 1500 V 333 kW é um equipamento desenvolvido para suprir a demanda de energia em projetos de 1 a 5MW. O produto é compatível com módulos de grande potência, garantindo a geração com alta eficiência. Além disso, como resultado de suas sólidas funções, ele permite a operação estável em quaisquer condições de rede.

A empresa também oferece uma série de inversores comerciais com capacidade que varia de 25 kW a 110 kW e um portfólio residencial que inclui inversores fotovoltaicos monofásicos e trifásicos, com capacidade que varia de 2 kW a 20 kW, contribuindo para variadas aplicações.

Devido à sua função de recuperação PID integrada, os inversores impedem a perda de energia usando o potencial reverso à noite para cancelar a polarização e restaurar os módulos degradados. Seu nível proteção IP66 e nível de anticorrosão C5 permitem uma eficiência impressionante com melhor resiliência.

Graças à plataforma iSolarCloud da Sungrow, os clientes podem obter atualizações detalhadas e em tempo real da planta com este APP e controlar facilmente seus ativos de energia renovável.

Além disso, Lais Leite, gerente de contas da Sungrow Brasil, compartilhou suas opiniões durante a conferência como mulher trabalhando em energia solar. A energia Solar é um seguimento importante para a capacitação das mulheres. Como uma empresa especializadada, a Sungrow se compromete a capacitar mulheres de todo o mundo por meio de treinamento em energia solar, networking e oportunidades de mentoria. Além disso, apesar de serem historicamente sub-representadas no setor, as mulheres desempenham um papel cada vez mais importante na condução do desenvolvimento da energia solar e no enfrentamento das mudanças climáticas.

Com sua filial brasileira operando em São Paulo, a Sungrow tem uma sólida equipe local que oferece vendas, suporte técnico e serviço pós-venda abrangentes. A Empresa lidera a participação de mercado local desde 2019 e tem mais de 6 GW de inversores implementados no Brasil.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 269 GW instalados mundialmente em junho de 2022. Fundada em 1997 pelo professor Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de veículos elétricos ultracompactos (NEV), soluções de estações de recarga de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio renovável. Com um sólido histórico de 25 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando www.sungrowpower.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd