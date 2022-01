Sungrow remporte les MESIA Solar Awards 2022 en tant que « fournisseur régional de technologies pour les onduleurs » lors du Sommet mondial des énergies futures

La Middle East Solar Industry Association (MESIA) est la plus grande association commerciale de l'industrie solaire de la région MENA, représentant plus de 150 organisations internationales et locales. Chaque année, la MESIA récompense les bonnes pratiques, le professionnalisme, la qualité, la sécurité et l'innovation avec les « MESIA Solar Awards ». En 2022, Sungrow a postulé pour le « Regional Technology Provider » avec son onduleur string ultra-puissant SG350HX et son onduleur modulaire « 1+X » très innovant. Après avoir été jugé par un groupe d'experts et de leaders du secteur, Sungrow a finalement remporté cet honneur parmi d'autres éminents candidats.

Selon la MESIA, les deux onduleurs à grande échelle remportent ce prix pour les raisons suivantes : les onduleurs modulaires SG350HX et « 1+X » s'adaptent mieux techniquement à la région MENA, car ils sont capables de réduire le coût nivelé de l'énergie en étant compatible avec l'envie grandissante d'une puissance plus élevée. Les deux onduleurs ont satisfait à toutes les normes internationales et à celles de la CEI et ont un niveau de protection élevé.

Au cours des trois derniers jours, du 17 au 19 janvier, au WFES 2022, Sungrow a également présenté plusieurs nouveaux produits. Le dernier système de stockage d'énergie refroidi par liquide de 1 500 V, le système de stockage d'énergie pour les installations résidentielles de nouvelle génération (SH6.0RS), ainsi que d'autres produits solaires et de stockage ont été exposés. De nombreuses sociétés internationales prestigieuses du secteur de l'énergie, dont ACWA Power, EDF, Masdar, AMEA Power et Marubeni, ont visité le stand de Sungrow et ont découvert leurs nouvelles solutions. En outre, Sungrow a signé un total de 340 MW de commandes d'onduleurs résidentiels et commerciaux et industriels (C&I) avec trois distributeurs bien connus, dont Organge des EAU, ACO d'Égypte et AI-Raebi du Yémen.

Face à l'essor du secteur des énergies renouvelables dans la région MENA, Sungrow a commencé très tôt à élaborer des stratégies et à s'implanter sur le marché de la région MENA. À l'heure actuelle, Sungrow occupe la plus grande part du marché dans cette région. À l'avenir, en s'appuyant sur le réseau de vente localisé, l'entrepôt et les points de service, Sungrow espère étendre sa présence dans la région MENA et d'aider la transition de la région vers l'énergie propre.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. est la marque d'onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 182 GW installés dans le monde en juin 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est un acteur principal de la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et possède un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes internationalement reconnues. Avec une solide expérience de 24 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, rendez-vous sur : www.sungrowpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731320/MESIA_Solar_Awards_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.