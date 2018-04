Suning ouvre une succursale à Milan dans le cadre de ses projets d'expansion européenne

La succursale milanaise représente un catalyseur pour les projets ambitieux de Suning en matière d'expansion européenne. On peut lire dans le plan d'approvisionnement 2018-2020 qui vient d'être publié que la société a mis de côté 10 milliards de CNY (environ 1,3 milliard d'euros) pour financer des produits sur le continent pour les trois années à venir.

L'annonce est survenue durant la Design Week de Milan (du 17 au 22 avril), où Suning cherche à établir des accords avec des concepteurs étrangers qui pourraient contribuer à créer une série de produits pour ses magasins nouvellement inaugurés Suning « JIWU » (« Ultimate Creation »). La société chinoise est déterminée à introduire en Chine des produits européens dans les domaines de la mode et de la maison qui sont élégants et de haute qualité dans un effort de répondre aux besoins d'une nouvelle génération de consommateurs sur son marché domestique lucratif.

Le nouveau format « JIWU » de Suning propose des marques populaires, des designs originaux, des objets essentiels de la vie quotidienne et des interactions créatives tendant à refléter les tendances en matière de style de vie d'une nouvelle génération de consommateurs. Le premier magasin a ouvert à Nanjing en mars 2018 avec une surface de 400 m2 et 300 autres doivent ouvrir prochainement un peu partout en Chine au cours des trois prochaines années, dont au moins 50 boutiques phares de grande envergure.

Steven Zhang, vice-président de Suning International, a déclaré : « JIWU répond à la culture de la consommation personnalisée en démontrant la beauté suprême de la vie et nous voulons inviter plus de marques européennes à créer une ligne de produits spécifique. Il s'agit là d'un simple exemple des vastes opportunités qui existent pour les marques internationales qui éprouvent un intérêt à accéder au marché chinois en formant un partenariat avec Suning. C'est donc pour cela que nous avons ouvert notre nouvelle succursale à Milan avec d'autres à venir. »

Suning dispose déjà de partenariats avec plusieurs marques italiennes majeures dans différentes industries, dont Versace Home, SICIS, TechnoGym, Furla et San Benedetto. Le plan d'approvisionnement européen 2018-2020 de la société souligne une attention particulière sur des produits de mode, de santé, domestiques et de grande consommation plus luxueux. Ainsi, des représentants de Château D'ax, Kartell, YNAP, Versace, KIKO et COVA étaient présents lors de l'inauguration à la Design Week de Milan.

Suning a déjà établi un réseau mondial hors d'Europe qui recouvre Hong Kong, le Japon et les États-Unis. La société prévoit que 30 pour cent de ses revenus viendront du commerce international d'ici 2020.

