Suning, qui renforce actuellement sa stratégie de vente intelligente, connait une augmentation de 46 % de ses ventes omnicanaux au premier trimestre

Selon le rapport, Suning.com a généré un revenu d'exploitation de 49,62 milliards RMB (environ 7,889 milliards USD) avec une augmentation de 32,76 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est établi à 111 millions RMB (environ 17,649 millions USD), soit une hausse de 42,15 % en glissement annuel.

Les six derniers trimestres ont connu une croissance stable de l'activité de vente au détail intelligente de Suning, ce qui signifie que l'entreprise est entrée dans une nouvelle phase de développement des ventes omnicanaux. Au cours du premier trimestre de 2018, Suning.com a enregistré un volume total de 39,771 milliards RMB (environ 6,323 milliards USD) de transactions physiques en ligne, soit une hausse de 81,50 % en glissement annuel. En outre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application Suning.com a augmenté de 60,48 % en glissement annuel. En mars 2018, le nombre de commandes générées par l'application Suning.com a atteint plus de 90,2 % du total des commandes en ligne.

Grâce aux activités O2O bien établies et au système du nuage de Suning, la société possédait un total de 4141 magasins physiques de vente directe et 209 magasins franchisés de commerce de détail Suning en date du 31 mars 2018. En outre, Suning a ouvert 210 magasins de proximité connectés à Internet dans le but de développer davantage son activité dans les grandes villes et les villes de petite taille chinoises.

En plus de la filiale de vente au détail de Suning, les divisions « Logistics » (logistique) et « Financial Services » (services financiers) de Suning ont également maintenu leur croissance rapide. Au cours de la période sous revue, les revenus de Suning Logistics (à l'exclusion de Tian Tian Express) ont enregistré une augmentation de 84,84 % en glissement annuel. Suning Financial Services (activité de paiement, financement de la chaîne d'approvisionnement, etc.) a vu son taux de pénétration augmenter de 257,8 %. La société a également développé une plateforme de partage de listes noires alimentée par la technologie de chaîne de blocs pour lutter contre la fraude financière.

Cliquer ici pour voir les tableaux financiers de Suning (uniquement en chinois)

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201804191126040966_1.pdf

[1] Calculé à un taux de change de 6,2894 RMB pour 1 USD

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec deux sociétés cotées en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holdings s'est classé au second rang des 500 meilleures entreprises privées de Chine avec des recettes annuelles de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Suning, qui a pour mission de « Mener l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », a renforcé et élargi ses activités principales à travers huit industries verticales : Suning.com, Logistics (logistique), Financial Services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (média et divertissement), Sports et Investment (investissement), parmi lesquelles Suning.com a été listé sur la liste Fortune Global 500 de 2017.

Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.suningholdings.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/685584/Suning_Life_Plaza.jpg

SOURCE Suning