Suning termine les essais d'un camion poids lourd autonome marquant une percée de l'automatisation

Strolling Dragon, le 'Dragon qui flâne', est le plus gros camion sans chauffeur de la flotte automatisée de Suning Logistics. Affichant des capacités d'autonomie de niveau 4, il est entièrement automatisé et capable de fonctionner sans intervention humaine dans un cadre de paramètres préprogrammés. C'est le premier camion autonome mis au point par une société chinoise de commerce électronique à avoir réussi des essais en enclos logistique et aussi dans un scénario routier en Chine.

« Le succès des essais du Strolling Dragon autonome représente un accomplissement révolutionnaire pour Suning, et un autre pas en avant dans notre stratégie O2O de l''Online-to-Online' pour la vente au détail intelligente, » a commenté Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group. « Le but de Suning est de faire en sorte que son entreprise de logistique devienne le plus intelligent et le plus grand réseau d'infrastructure du commerce de détail en Chine. Les promesses des solutions de l'automatisation non seulement vont donner un coup de fouet aux opérations logistiques de Suning, mais elles vont également profiter aux industriels et au grand public en leur offrant davantage de possibilités et une meilleure expérience pour leurs achats. »

Équipé d'une technologie d'avant-garde d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage profond et d'outils high-tech comme le radar laser, Strolling Dragon dispose d'une vision surhumaine lui permettant d'identifier de façon précise des obstacles à une distance dépassant 300 mètres même à pleine vitesse. Le camion sans chauffeur peut en outre effectuer des arrêts d'urgence ou éviter des obstacles avec un taux de réponse de 25 ms, ceci autorisant une conduite autonome en sécurité à une vitesse pouvant atteindre 80 k/h.

Automatisation pour l'avenir de la croissance

Strolling Dragon fait partie de la stratégie de Sunning de fournir de solutions logistiques entièrement automatisées et optimisées par IA. La Société a lancé son entrepôt pour véhicules à guidage automatique (VGA) en prévision de la Fête des célibataires ('Singles' Day') de 2017, appelée encore « 11/11 », fournissant à l'occasion de ce festival des achats une solution dite 'des marchandises vers les personnes' à la place du modèle habituel des 'personnes vers les marchandises'. Ainsi, le temps consacré à sélectionner un article en rayonnage pour réaliser un achat se trouve ramené à 10 secondes, ce qui est cinq fois plus efficace que l'opération manuelle.

En avril, Suning Logistics a déployé ses robots-livreurs autonomes « Biu » qui peuvent travailler 24 heures sur 24 pour livrer des marchandises directement aux consommateurs. Grâce à l'expansion de ses réseaux d'entrepôts robotisés ainsi que son exploitation de livraison par drones dont les opérations de routine viennent de commencer, Sunning Logistics est en train de mettre en place une chaîne logistique qui est de plus en plus automatisée.

Des géants mondiaux de l'automobile comme Daimler et Tesla jouent un rôle sans précédent dans les camions autonomes. Par rapport aux voitures automatisées, les camions autonomes de Suning sont plus proches de la commercialisation du fait d'environnements de travail moins complexes, car les camions passent la majorité de leur temps sur les grandes routes.

Suning poursuivra sa coopération avec des firmes de technologie afin d'édifier un système de logistique intelligente dans lequel camions autonomes, véhicules automatisés et robots fonctionnent en harmonie pour faire les travaux de livraison à la place des humains.

En considérant les retombées des technologies de l'automatisation appliquées aux véhicules, Suning planifie pour le futur proche d'assister les conducteurs plutôt que les remplacer. Le travail fatigant et relativement complexe de la conduite sur de longs trajets expose les chauffeurs à des risques d'accident, tandis que l'automatisation aide à réduire de tels risques. Suning Logistics en faisant appel à la technologie du véhicule autonome peut contribuer à créer un environnement de travail plus confortable et plus sûr pour plus de 100 000 chauffeurs de camion travaillant pour la Société.

La technologie d'IA peut réduire les coûts d'organisation pour les firmes de logistique qui ont de plus en plus de mal à recruter des chauffeurs pour de longs trajets dans une société chinoise vieillissante. Bien que les lois et réglementations en Chine interdisent les véhicules autonomes sur les routes publiques, les camions automatisés seront probablement les premiers à obtenir le feu vert avec les progrès des technologies et l'aménagement des textes réglementaires par les pouvoirs publics pour ternir compte des innovations.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des premières entreprises commerciales en Chine avec deux sociétés cotées en Chine et au Japon. En 2017, Suning Holding se classait deuxième parmi les 500 meilleures sociétés privées en Chine, avec des ventes annuelles de 65,7 milliards de dollars (412,95 milliards de renminbis). Avec comme mission « Guider l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie élitiste pour tous, », Suning a renforcé et étendu ses activités principales sur huit secteurs de marchés verticaux : Suning.com, logistique, services financiers, technologie, immobilier, média et divertissements, sports et investissements ; parmi ceux-ci, Suning.com figure sur la liste 2017 de Fortune Global 500.

Pour davantage d'informations, visitez www.suningholdings.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/696383/Suning_Strolling_Dragon.jpg

SOURCE Suning Holdings Group

Related Links

http://www.suningholdings.com