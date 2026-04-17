SUNLU ET INSLOGIC S'ASSOCIENT POUR ANNONCER LA FILADC i10 AU RAPID+ TCT DE BOSTON

BOSTON, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Au salon Rapid + TCT de cette année à Boston, SUNLU présente une large gamme de produits, y compris une grande sélection de filaments techniques, tout en annonçant une collaboration stratégique avec Inslogic. Des démonstrations de produits aux échanges techniques approfondis, SUNLU explore les nouvelles possibilités de l'impression 3D avec des pairs, des concepteurs, des ingénieurs et des fabricants du secteur. Des filaments de nylon, de polypropylène, de polycarbonate et d'autres filaments de qualité technique sont présentés et répondent aux exigences professionnelles de haute résistance, de haute durabilité ou de flexibilité. Qu'il s'agisse de structures d'aéronefs miniatures, de composants de drones ou de pièces structurelles créatives, chaque application a son matériau correspondant en filament.

image

La zone esthétique des filaments est devenue l'une des préférées des visiteurs. La soie, l'arc-en-ciel, le bois, Galaxy et d'autres matériaux distinctifs mettent en valeur le charme de leur texture et trouvent leur place dans la mode, l'art, les objets de collection et le design culturel créatif. Quant à la section consacrée à la résine, elle suscite un intérêt considérable avec des maquettes de collection. Imprimés à l'aide de résine couleur CMYK+W, de résine de type ABS 14K, de résine PLUS haute température, etc., ces modèles offrent une reproduction exceptionnelle des détails et des performances de formage stables.

Parallèlement à ces innovations, le partenariat avec Inslogic signale l'entrée de la société dans le secteur de la gestion de l'humidité des filaments avec sa première armoire de déshumidification des filaments, unique en son genre. Conçue pour combler une lacune dans l'industrie, la FilaDC i10 peut stocker simultanément jusqu'à dix bobines de 1 Kg et conserver au sec plus de 50 types de matériaux. La particularité de l'i10 est qu'elle n'utilise pas d'air chauffé pour éliminer l'humidité des filaments. Elle utilise au contraire un tamis moléculaire innovant pour réduire l'humidité dans les filaments tels que le PETG, le TPU et le nylon. Ce système, associé à des ventilateurs qui maintiennent la chambre principale sèche, rend l'i10 écologique et entièrement autonome ; sa consommation d'énergie et son niveau de bruit sont nettement inférieurs à ceux des sécheurs de filaments traditionnels.

Pour les utilisateurs à grande échelle qui exigent une meilleure performance de leurs filaments, tout en restant conscients de leur impact sur l'environnement, SUNLU et Inslogic ont programmé la sortie de l'i10 le 1er juillet.

À propos de SUNLU

Fondée en 2013 dans la capitale de l'impression 3D à Zhuhai, SUNLU se concentre sur la fabrication de produits d'impression 3D depuis plus de 10 ans et se spécialise dans le filament pour imprimante 3D, la résine et les accessoires. Avec plus de 270 lignes de production et 25 millions de produits vendus, l'entreprise s'est continuellement engagée dans l'innovation technologique et la recherche et le développement de nouveaux produits, obtenant plus de 530 droits intellectuels et s'engageant clairement à fournir des produits de la meilleure qualité sur le marché à des prix compétitifs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.sunlu.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959003/image.jpg