SUNMI déploie la tablette d'entreprise M2 MAX pour des applications multiples

Dans les restaurants, les convives auront tendance à renverser de l'eau ou autre liquide. Pour éviter les dégâts ou litiges indésirables, le M2 MAX est conçu pour être étanche et résistant aux rayures. Équipé d'un écran en verre haute résistance Corning Gorilla Glass, il est capable de résister à une chute d'un mètre. De plus, la tablette M2 MAX peut être utilisée avec les mains mouillées, permettant également aux chefs de toucher l'appareil sans aucune restriction.

Un autre cas d'utilisation important du M2 MAX est celui dans le commerce de détail. Pour les clients qui entrent dans un magasin et qui ne savent ni quoi ni où acheter, SUNMI est là pour les aider. Des informations comme l'emplacement des marchandises et le nombre d'unités restantes sont à portée de main. En effectuant un tri par unité de stockage pour les articles liés aux descriptions clients, M2 MAX s'avère même capable de générer des ventes supplémentaires.

Le M2 MAX comprend non seulement des caractéristiques techniques impressionnantes, mais aussi une caractéristique prisée qui est son efficacité longue durée. Le M2 MAX est équipé de batteries pouvant durer jusqu'à 12 heures et rester en veille pendant 20 jours sur une seule charge. De plus, la nouvelle technologie de charge rapide réduit le temps de charge complète à quatre heures.

Le SUNMI M2 MAX, qui peut être fixé sur un chariot élévateur, est plus que performant dans un environnement exigeant comme un entrepôt, où son revêtement protecteur peut amortir la chute ou réduire l'impact d'une collision lorsque le conducteur déplace des objets dans l'usine.

Dans un entrepôt grouillant d'activité, un gérant de magasin armé d'une tablette M2 MAX aura beaucoup plus de facilité à gérer un flux constant de commandes entrantes. Son écran tactile réagit aux mouvements de l'utilisateur même avec des gants, une fonction nécessaire pour suivre l'inventaire et améliorer l'efficacité de l'entreposage.

Contrairement aux tablettes grand public, une tablette d'entreprise qui se distingue par sa robustesse, sa batterie longue durée et ses caractéristiques techniques de premier ordre, peut satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. SUNMI M2 MAX coche toutes ces cases et mieux encore avec un prix affiché inférieur à celui de ses concurrents. Ces caractéristiques combinées offrent un choix un peu plus varié et aident les entreprises à prospérer.

