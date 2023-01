SUNMI lança outro produto elegível GMS L2s PRO na NRF 2023

NOVA YORK, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A SUNMI, provedora de soluções de digitalização de negócios, apresentou suas inovações revolucionárias para o setor de varejo na National Retail Federation (NRF) 2023. Com novas soluções de negócios baseadas em loT para vários cenários, a SUNMI demonstra sua ampla variedade de dispositivos IoT, incluindo pagamento, dispositivos móveis, terminais de desktop, quiosques e serviços de plataforma. Sejam clientes do setor de armazenamento, logística ou mercearia, deve haver dispositivos Android para eles.

Clientes visitam e se comunicam no estande da SUNMI durante a exposição da NRF. (PRNewsfoto/SUNMI)

Nenhum negócio físico será imune ao impacto da epidemia, mas alguns sofrem, enquanto outros prosperam com a transformação digital, mostrando a necessidade e o grande potencial da integração on-line/off-line. No mercado global, as soluções para pagamentos móveis levaram rapidamente o setor de varejo a uma nova era digital.

"Por meio de produtos IoT competitivos, sistemas operacionais e plataforma de ponta a ponta, a SUNMI está liderando a mudança para o Android para soluções de digitalização de negócios com ofertas atraentes e um ecossistema completo". disse Zach Chang, gerente geral da SUNMI na América do Norte.

Durante a NRF 2023, a SUNMI lançou um novo terminal móvel inteligente L2s PRO atualizado, com leitura de código de barras rápida e contínua. Que suporta a leitura de códigos de barras riscados, manchados, enrugados até 1m de distância, mesmo no alto das prateleiras do seu armazém. O L2s PRO facilita as operações. Agora, o inventário, mesmo para um armazém inteiro, leva apenas algumas horas. Cada entrega de saída/entrada, registrada por apenas uma varredura de código de barras, também lembra oportunamente o reabastecimento, evitando, assim, com eficiência, dispendiosas ausências de estoque.

"A digitalização dos negócios físicos não se trata apenas de melhorar a experiência de pagamento, é hora de PROFISSIONALIZAR suas operações de linha de frente". disse o gerente de produtos do L2s PRO.

Mais significativamente, SUNMI L2s PRO também é certificado pela GMS, juntamente com SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H eSUNMI L2Ks. Para a implementação rápida e fácil de dispositivos Android certificados pela SUNMI GMS com ativação e configuração remotas imediatas, a SUNMI oferece registro Zero-touch. O departamento de TI dos clientes pode facilmente implementar dispositivos SUNMI em larga escala sem precisar configurar manualmente cada dispositivo.

Juntamente com os inovadores dispositivos Android da SUNMI, estão as principais opções de serviços de software deste ano para atender a qualquer empresa. Os clientes podem, a partir da nuvem, gerenciar todos os dispositivos, aplicativos e conteúdos pertencentes à empresa de forma eficiente, fácil e segura no SUNM DMP(SUNMI Device Management Platform). O RKI é um sistema integrado de terminal em nuvem desenvolvido para injeção de chave segura, eficiente e conveniente, o que é especialmente importante para os clientes do setor financeiro.

Até o momento, os produtos e soluções de IoT de negócios da SUNMI chegaram a mais de 200 países, regiões e territórios, atendendo a mais de 3 milhões de comerciantes todos os meses. A SUNMI App Store se tornou a maior loja de aplicativos do mundo para negócios, com mais de 32.000 desenvolvedores e 18.000 aplicativos desenvolvidos para os setores de varejo, alimentos e bebidas, pagamento, saúde, serviços e outros. A SUNMI estabeleceu 36 centros de experiência SUNMI Home em Xangai, Pequim, Phnom Penh, Lyon, Dubai, entre outras 31 cidades ao redor do mundo.

