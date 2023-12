SUNON : Des solutions innovantes de refroidissement liquide pour les centres de données modernes

KAOHSIUNG, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'ère du développement de la haute technologie et de la demande sans cesse croissante de puissance de traitement des données, les data centers consomment davantage d'énergie et génèrent une chaleur excessive. En tant que leader mondial des solutions thermiques, SUNON est à l'avant-garde, et propose une gamme variée de solutions de refroidissement liquide de pointe adaptées aux data centers avancés équipés de processeurs et de processeurs graphiques de grande capacité pour l'IA, la périphérie et les serveurs cloud.

635x400

Les services de conception de refroidissement liquide de SUNON sont parfaitement adaptés aux data centers modernes, à l'informatique générative IA et aux applications de calcul à haute performance. Ces solutions sont méticuleusement personnalisées pour s'adapter à l'espace de refroidissement et à la densité de serveurs de chaque data centers. Grâce à leur conception compacte mais complète, elles garantissent une efficacité de refroidissement et une fiabilité exceptionnelles, contribuant finalement à une réduction significative du coût total de possession d'un client sur le long terme. Dans la recherche de normes d'émissions nettes zéro, les solutions de refroidissement liquide de SUNON jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la durabilité de l'entreprise. Elles constituent une solution mutuellement bénéfique pour les clients qui cherchent à transitionner vers des opérations plus écologiques et plus numérisées.

SUNON propose une large gamme de modules et de systèmes de refroidissement, notamment des solutions de refroidissement direct, des refroidisseurs par échangeur thermique à porte arrière et des unités de réservoir et de pompage. Par exemple, les modules de refroidissement direct en boucle ouverte de SUNON ont été intégrés de manière transparente dans diverses applications de serveurs en rack. Ces solutions sont conçues pour s'aligner sur les structures du système, assurant une configuration de contact thermique unique entre les surfaces, la courbure des conduites d'eau et les liquides de refroidissement. Elles répondent aux exigences de refroidissement de haute performance des serveurs, telles qu'une résistance de contact thermique inférieure à 0,04 ℃/W, un débit de liquide de 1,25 LPM et une enveloppe thermique allant jusqu'à 700 W. Ces solutions de refroidissement sont notamment entièrement compatibles avec les processeurs Intel dual Socket Eagle Stream (EGS), ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

À propos de SUNON

Sunonwealth a lancé la marque SUNON en 1980. Nos employés dévoués se sont continuellement concentrés sur la recherche et le développement de la technologie des moteurs de base. Dans les domaines des moteurs, des ventilateurs, des modules de refroidissement, des systèmes de ventilation et des solutions de purification de l'air, SUNON s'engage à innover et à créer des tendances dans diverses applications industrielles. Nous sommes fiers d'avoir lancé le premier ventilateur à moteur MagLev au monde, le plus petit et le plus fin des ventilateurs à moteur à sustentation magnétique. SUNON a acquis une réputation mondiale pour ses diverses solutions thermiques, répondant aux besoins des clients dans divers secteurs, notamment la haute technologie, l'IA générative, les réseaux 5G, l'IdO, l'automobile, l'industrie, le médical ainsi que le chauffage, la ventilation, la climatisation et la réfrigération. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l'adresse https://www.sunon.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2306821/635x400.jpg