- Sunparl publica su primer informe ESG: Presentando la innovación en el comercio minorista inteligente y las prácticas de sostenibilidad de ZKONG

HANGZHOU, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zhejiang Sunparl Zkong Technology Co., Ltd. ha publicado de forma oficial su primer Informe Ambiental, Social y de Gobierno (ESG) de 2025, avalado de forma independiente por SGS. El informe describe las prácticas y los avances de la empresa en materia de gobierno corporativo, gestión ambiental, innovación de productos, desarrollo de empleados, gestión responsable de la cadena de suministro y operaciones globales, demostrando cómo se está integrando la sostenibilidad en su gestión empresarial a largo plazo.

Sunparl & ZKONG Release 2025 ESG Report

Según se indica en el informe, la inversión en I+D representó el 8,2% de los ingresos de la empresa en 2025, con un enfoque principal en el desarrollo de productos para impulsar la innovación del sector y el desarrollo sostenible a lo largo de toda la cadena de valor. Al finalizar el periodo del informe, su filial ZKONG había prestado servicios a más de 3.000 marcas, con sus soluciones implementadas en más de 200.000 tiendas de clientes.

ZKONG es una parte importante del negocio de IoT de bajas emisiones de carbono de Sunparl, que abarca múltiples escenarios, y se destaca en el informe como un ejemplo clave de transformación ecológica impulsada por la tecnología en diversos sectores. Basándose en tecnologías de pantallas de tinta electrónica de bajo consumo, capacidades de IoT y su plataforma en la nube SaaS, ZKONG ha desarrollado soluciones de bajas emisiones de carbono para los sectores de comercio minorista, almacenamiento y logística, oficinas, sanidad y fábricas inteligentes. Entre estas aplicaciones, el comercio minorista inteligente sigue siendo una de las áreas más consolidadas de ZKONG, donde sus soluciones ayudan a los clientes a reducir el consumo de papel y tinta, disminuir el desperdicio de recursos, optimizar la asignación de recursos y respaldar operaciones de tienda más eficientes y con bajas emisiones de carbono.

En lo que respecta a la gestión ambiental, el informe indica que Sunparl ha establecido un sistema de gestión ambiental y ha obtenido la certificación ISO 14001. Desde 2017, la empresa opera un sistema solar fotovoltaico en la azotea de la Planta n° 1, reduciendo el uso de energía convencional mediante la autogeneración y el autoconsumo. La empresa ha completado la verificación por terceros de la huella de carbono de sus productos ESL de acuerdo con las normas ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14067, y de sus emisiones de gases de efecto invernadero de la organización de acuerdo con la norma ISO 14064-1.

En materia de gobierno y cumplimiento normativo, Sunparl ha establecido una estructura de gobierno ESG liderada por el Consejo de Administración y coordinada por el Comité ESG. La gestión del cumplimiento, el control de riesgos, la ética empresarial, la seguridad de la información y la protección de la propiedad intelectual se han integrado en las operaciones diarias. ZKONG ha obtenido la certificación ISO 27001 para su sistema de gestión de la seguridad de la información. Sus productos principales han obtenido certificaciones y aprobaciones de cumplimiento para mercados clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Oriente Medio, lo que facilita el acceso al mercado y la implementación conforme a la normativa en todas las regiones.

En referencia al desarrollo de empleados y responsabilidad social, Sunparl defiende los principios de empleo conforme a la ley, no discriminación e igualdad de oportunidades, y ha establecido mecanismos de gestión que abarcan la formación de los empleados, el desarrollo profesional y la salud y seguridad en el trabajo. Durante el período del informe, ZKONG estableció conjuntamente un Laboratorio Conjunto de Tecnología IoT y Seguridad de Datos con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang para apoyar el desarrollo del talento técnico y la comercialización de la investigación.

En adelante, bajo su sistema de gobierno ESG, Sunparl continuará impulsando prácticas de desarrollo sostenible y, a través de ZKONG, profundizará la innovación de productos ecológicos. Junto con clientes globales, agentes y socios de la industria, la compañía promoverá la implementación de soluciones IoT bajas en carbono para múltiples escenarios y ayudará a construir un mundo comercial con menos emisiones de carbono, más verde y mejor.