Sunparl publie son premier rapport ESG : Présentation des innovations de ZKONG en matière de commerce de détail intelligent et ses pratiques en matière de développement durable

HANGZHOU, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zhejiang Sunparl Zkong Technology Co., Ltd. a officiellement publié son premier rapport ESG (environnement, responsabilité sociale et gouvernance) de 2025, lequel a fait l'objet d'une certification indépendante par SGS. Ce rapport présente les pratiques et les progrès de l'entreprise en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion environnementale, d'innovation produit, de développement des collaborateurs, de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement et d'opérations internationales, illustrant ainsi la manière dont le développement durable est intégré dans sa gestion d'entreprise à long terme.

Sunparl & ZKONG Release 2025 ESG Report

Selon le rapport, les investissements en R&D ont représenté 8,2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2025, l'accent étant principalement mis sur le développement de produits visant à soutenir l'innovation industrielle et le développement durable tout au long de la chaîne de valeur. À la fin de la période visée par le rapport, sa filiale ZKONG desservait plus de 3 000 marques, et ses solutions étaient déployées dans plus de 200 000 magasins.

ZKONG est un pilier important des activités de Sunparl dans le domaine de l'IdO à faibles émissions de carbone pour de multiples scénarios d'utilisation. Le rapport le met en avant comme un exemple marquant de transformation verte portée par la technologie à travers différents secteurs industriels. S'appuyant sur des technologies d'affichage à encre électronique à faible consommation d'énergie, des fonctionnalités IdO et sa plateforme cloud SaaS, ZKONG a développé des solutions à faible empreinte carbone destinées aux secteurs de la vente au détail, de l'entreposage et de la logistique, des bureaux, de la santé et des usines intelligentes. Parmi ces applications, le commerce de détail intelligent reste l'un des domaines phares de ZKONG, où ses solutions aident les clients à réduire leur consommation de papier et d'encre, à limiter le gaspillage des ressources, à optimiser l'allocation des ressources et à favoriser des activités de magasin plus efficaces et moins émettrices de carbone.

En matière de gestion environnementale, le rapport indique que Sunparl a mis en place un système de gestion environnementale et obtenu la certification ISO 14001. Depuis 2017, l'entreprise exploite une installation photovoltaïque sur le toit de son usine n° 1, ce qui lui permet de réduire sa consommation d'énergie conventionnelle grâce à l'autoproduction et à l'autoconsommation. L'entreprise a mené à bien la vérification par un organisme tiers de l'empreinte carbone de ses produits ESL, conformément aux normes ISO 14040, ISO 14044 et ISO 14067, ainsi que de ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à la norme ISO 14064-1.

En matière de gouvernance et de conformité, Sunparl a mis en place une structure de gouvernance ESG dirigée par le conseil d'administration et coordonnée par le comité ESG. La gestion de la conformité, la maîtrise des risques, l'éthique des affaires, la sécurité de l'information et la protection de la propriété intellectuelle ont été intégrées dans les activités quotidiennes. ZKONG a obtenu la certification ISO 27001 relative au système de gestion de la sécurité de l'information. Ses produits phares ont obtenu des certifications et des agréments de conformité pour des marchés clés tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et le Moyen-Orient, ce qui facilite leur accès à ces marchés et leur déploiement conforme dans toutes ces régions.

En matière de développement des collaborateurs et de responsabilité sociale, Sunparl respecte les principes relatifs à la conformité en matière d'emploi, à la lutte contre la discrimination et à l'égalité des chances, et a mis en place des mécanismes de gestion couvrant la formation des collaborateurs, leur évolution de carrière, ainsi que la santé et la sécurité au travail. Au cours de la période considérée, ZKONG a créé, en collaboration avec l'Université des sciences et technologies du Zhejiang, un laboratoire commun dédié aux technologies de l'Internet des objets (IdO) et à la sécurité des données, afin de soutenir le développement des compétences techniques et la commercialisation des résultats de recherche.

À l'avenir, dans le cadre de son système de gouvernance ESG, Sunparl continuera à promouvoir des pratiques de développement durable et, par l'intermédiaire de ZKONG, à intensifier l'innovation en matière de produits écologiques. En collaboration avec ses clients, ses agents et ses partenaires industriels du monde entier, l'entreprise encouragera la mise en œuvre de solutions IdO à faibles émissions de carbone adaptées à divers scénarios et contribuera à bâtir un monde commercial moins émetteur de carbone, plus vert et meilleur.