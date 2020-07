Sunport Power améliore le module flexible S6, visant le marché du BIPV en pleine croissance

Lancé en 2018 pour être ultérieurement produit avec succès sur une ligne pilote, le S6 a été continuellement mis à niveau et amélioré par l'équipe R&D de Sunport Power, tant du point de vue de sa flexibilité que de son niveau élevé de performance, afin de répondre aux besoins des clients dans différents scénarios. La nouvelle version mise à jour du module S6 a atteint un rendement de 21,2 %. Avec l'essor du marché du BIPV, Sunport Power a reçu des commandes de nombreux clients étrangers, notamment d'Europe, du Japon et d'Australie.

La technologie MWT

Le module flexible S6 de Sunport Power s'appuie de façon essentielle sur la technologie unique de l'enveloppe métallique traversante (MWT, metal wrap through). La MWT est une technologie avancée de contact arrière qui permet d'accroître l'efficacité des modules et des cellules solaires en éliminant la barre omnibus située sur la face avant et de déployer des électrodes positives et négatives sur la face arrière. Par rapport à un module traditionnel, le rendement énergétique des produits MWT a augmenté de 3 % pour une production d'environ 15 W supplémentaires.

La technologie MWT est prometteuse. Le professeur Martin Green, responsable scientifique de Sunport Power, a déclaré : « La MWT est bien plus qu'une simple technologie, c'est une plateforme sur laquelle de nombreuses autres technologies de cellules peuvent être fixées. »

Excellence des caractéristiques du module flexible S6

Équipé de la technologie MWT, le module flexible S6 est réputé pour l'excellence de ses caractéristiques, à savoir légèreté, finesse, flexibilité et absence de plomb.

Ce module flexible à base de silicium ne pèse que 4 kg pour 1,4 mm d'épaisseur, contre 19 kg et 35 à 40 mm d'épaisseur pour un module PV conventionnel. Grâce à ses caractéristiques, le S6 est particulièrement approprié pour une application dans le domaine du BIPV, qui définit des normes de poids rigoureuses pour de nombreux cas, notamment les toits, les murs, les pare-soleil, etc.

Grâce aux matériaux polymères spéciaux sélectionnés, la couche frontale du module S6 présente une souplesse remarquable ainsi qu'un rayon de courbe minimal de 25 cm, ce qui augmente considérablement ses possibilités et applications.

De par sa conception unique, le module flexible S6 est exempt de plomb car doté d'une feuille conductrice, ce qui en fait un produit respectueux de l'environnement.

Garantie du produit

Le module S6 récemment développé a obtenu une certification du TÜV. La dégradation survenant au cours de la première année est inférieure à 2 % et la puissance de sortie linéaire sera garantie à un niveau supérieur à 82 % pendant 25 ans ; la réassurance de garantie est assurée par Lloyd's et couvre le marché mondial.

« Le module S6 de Sunport Power bénéficie des avantages suivants : haute efficacité, fiabilité élevée, garantie supérieure, retour sur investissement élevé, design esthétique et absence de plomb. Différent des modules classiques, le S6 peut être personnalisé en termes de forme et de conception artistique, ce qui permet davantage d'applications et de possibilités sur le marché du BIPV, qui requiert une certaine apparence », a indiqué Dianna Tao, vice-présidente de Sunport Power. « En fait, avec son excellente flexibilité, le module S6, léger et fin, est particulièrement adapté aux surfaces courbes, aux toits présentant une faible capacité de charge, aux façades, etc. », a-t-elle ajouté.

Le Dr Zhang Fengming, fondateur et PDG de Sunport Power, a fait part à la presse de son ambition en ce qui concerne le module flexible S6 : « L'union entre le module flexible S6 et le BIPV a d'ores et déjà commencé à tenir ses promesses pour l'avenir. Et cette tendance ne montre aucun signe d'affaiblissement. À l'avenir, Sunport Power continuera à essayer de répondre aux besoins diversifiés du marché dans différents segments avec ses produits avantageux. »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=g_jgyb3IWpI

