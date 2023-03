Sunport Power nimmt an der Solar Solutions International 2023 teil

AMSTERDAM, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Sunport Power Corp., Ltd. nahm an der Solar Solutions International 2023 teil, die vom 14. bis zum 17. März auf der Expo Haarlemmermeer Amsterdam (Niederlande) stattfand.

Solar Solutions International ist die größte Fachmesse für Solarenergie in Nordwesteuropa. Um sich von Hunderten Ausstellern abzuheben, führte Sunport Power am Stand G23 mehrere konkurrenzfähige Produkte vor und zog damit viele Kunden an.

Sunport Power at Solar Solution 2023

Die flexiblen Module der Baureihe S-Flex wurden auf der Grundlage der MWT-Rückkontakttechnologie entwickelt. Das sammelschienenfreie Design erhöht den Wirkungsgrad der Zelle und erfüllt die Anforderungen der europäischen Kunden an die Ästhetik. Das Modul zeichnet sich durch ein Gewicht von 2,98 kg/㎡, eine Gewebestärke von 2,5 mm und einen minimalen Biegeradius von 0,3 m aus. Die Vorteile des leichten, dünnen, weichen, flexiblen und hocheffizienten Materials machen es zur besten Wahl für verschiedene Dächer im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Auch das bleifreie Herstellungsverfahren findet bei den europäischen Kunden großen Anklang.

Um auch Lösungen für verschiedene gewölbte Dächer und mobile Ladeszenarien im Freien auszustellen, zeigte Sunport Power sein bedarfsgerecht gestaltetes Modul mit geringer Bautiefe und ein faltbares Solarpanel. Das neu entwickelte faltbare Solarpanel bietet eine integrierte professionelle Lösung für spezielle Anwendungsszenarien bei Outdoor-Aktivitäten, insbesondere beim Camping, Bootfahren und auf Reisen.

Angetrieben von technologischer Innovation entwickelt und produziert Sunport Power weiterhin Produkte, die auf der MWT-Rückkontakttechnologie basieren, und wird die nächste Generation der MWT-Technologie und der TOPCon-Zelltechnologie anführen, um den Kunden effizientere und qualifiziertere Produkte und Lösungen anzubieten.

