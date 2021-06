Sunport Power: trzy nowe panele MWT błyszczą na SNEC

Moduł ten oparty jest na unikalnej technologii MWT firmy Sunport Power. Dzięki folii przewodzącej z tyłu, ogniwa na panelu mogą być łączone bez względu na liczbę, odległość i kierunek. Sunport Power stosuje specjalną konstrukcję potrójnego połączenia równoległego, aby obsłużyć ogniwa M6 cięte na pół (Half Cut) (166mm) i znacznie zmniejsza napięcie robocze panelu. Maksymalna moc wyjściowa panelu C10 może osiągnąć 660 W przy sprawności konwersji do 21,5%, co czyni C10 najlepszym modułem 166 o najwyższej mocy wyjściowej. na rynku

Dr Lu Zhonglin wiceprezes Sunport Power wyjaśnił, że zoptymalizowana struktura parametrów elektrycznych panelu C10 równoważy napięcie i prąd, odpowiedni dla naziemnych elektrowni fotowoltaicznych, zapewniając niższy koszt BOS (elementy instalacji poza panelami) i wyższy zwrot z inwestycji dzięki super wysokiej mocy i niezawodności.

Połączenie technologii MWT + HJT w panelu C10-Pro

Dla udoskonalenia klasycznego panelu C10, Sunport Power wprowadza na rynek swój najważniejszy panel fotowoltaiczny - C10-Pro - łączący technologie MWT i HJT, osiągając nowe wyżyny wydajności paneli PV.

„Dzięki przewadze platformy w technologii MWT typu back-contact oraz strukturze HJT, nowy panel C-Pro osiąga przełomową sprawność konwersji 22,8%. Całkowita moc wyjściowa panelu może osiągnąć 700 W - wyjaśnił dr Lu. - Niskotemperaturowa, pozbawiona naprężeń technologia enkapsulacji w ramach MWT pozwoliła nam rozwiązać trudności związane z enkapsulacją ogniwa HJT i doskonale spełnić wymagania stawiane przez supercienkie płytki - nawet przy grubości 120 μm można było utrzymać wydajność. Ze względu na niższy współczynnik temperatury panel zapewnia lepsze wytwarzanie energii i skutkuje niższym BOS i LCOE (jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej) dla użytkowników".

Bifacial duo-glass serii M - doskonałe połączenie technologii MWT i bifacial

Seria M to idealna integracja technologii back-contact i bifacial.

„Opierając się na technologii MWT back-contact, panel serii M wykorzystuje technologię spawania w całości z tyłu oraz płaskiego połączenia po stronie tylnej, eliminując naprężenia spowodowane przez wyginanie pasków między ogniwami - występujące w konwencjonalnych połączeniach taśmowych - i zapewniając lepszą niezawodność i niższą degradację. Moduł typu 166mm 72 szt. zapewnia do 460 W mocy z przodu przy współczynniku konwersji 21,1% i imponująco wysokim współczynniku bifacial na poziomie 70%. Jest on bardzo odpowiedni dla terenów o wysokim współczynniku odbicia od podłoża i zapewnia więcej dodatkowej mocy - powiedział dr Lu. - Moduł obustronny (bifacial) serii M ma ogromny potencjał do zastosowania większej ilości technologii, takich jak większe płytki krzemowe, HJT itp. w celu zapewnienia większych korzyści dla użytkowników".

„Wprowadzenie na rynek tych nowych produktów nie tylko zaprezentowało naszą siłę i determinację w zakresie przełomowych technologii, ale także pokazało potencjał wysokowydajnej technologii MWT back contact - powiedział dr Fengming Zhang, założyciel i prezes Sunport Power. - W przyszłości technologia MWT stanowić będzie podstawę działalności Sunport Power, a firma poświęci się bardziej badaniom i rozwojowi w dziedzinie innowacyjnych technologii, a także zaoferuje światu bardziej zoptymalizowane produkty".

https://youtu.be/YdA3pm-L1JQ

Sunportpower:

Spółka Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. została założona w roku 2012 w Chinach. Jej działalność skupia się na B+R i produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych w oparciu o technologię MWT (Metal Wrap Through), które posiadają elektrody z tyłu. Firma produkuje ogniwa i moduły fotowoltaiczne o wysokiej wydajności, zapewniając klientom profesjonalne produkty, usługi i rozwiązania.

Strona internetowa: https://www.sunportpower.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=YdA3pm-L1JQ

