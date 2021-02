SunRock Biopharma et GenScript ProBio concluent un accord de collaboration pour développer un nouveau programme d'anticorps monoclonaux

NANJING, Chine, 23 février 2021 /PRNewswire/ -- Le 21 février 2021, GenScript ProBio et SunRock Biopharma, une société spécialisée dans le développement d'anticorps thérapeutiques ciblant le cancer, ont annoncé une collaboration allant de la découverte préclinique à la fabrication BPF à grande échelle des anticorps thérapeutiques candidats CCR9 de SunRock. GenScript ProBio offrira à SunRock Biopharma une solution complète allant de la découverte d'anticorps, du développement de lignées cellulaires, du développement de procédés jusqu'aux services de fabrication de substances et de produits pharmaceutiques conformes aux BPF.

En tirant parti de forces et de capacités complémentaires, les parties s'engagent en matière de R&D et de développement de processus de fabrication, et ont la ferme intention de déposer des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de la NMPA, de la FDA et de l'EMA IND pour les anticorps thérapeutiques CCR9, en vue du développement rapide de nouveaux anticorps thérapeutiques.

Le CCR9 est une nouvelle cible thérapeutique qui s'exprime dans un cancer extrêmement agressif. Elle est associée à une augmentation du potentiel métastatique et de la chimiorésistance tumorale. Ce programme offrira de nouveaux modèles de traitement avec des médicaments à base d'anticorps monoclonaux novateurs pour différentes néoplasies sanguines et tumeurs solides dont les besoins cliniques sont très peu satisfaits, comme la leucémie aiguë lymphoblastique T ou le cancer du pancréas.

« Collaborer avec GenScript ProBio et avoir accès à leurs excellentes méthodes de production nous permettra d'accélérer la distribution de notre anticorps aux patients qui ont besoin de nouvelles approches thérapeutiques. Notre objectif est de débuter les essais cliniques en juin 2022 et le fait de collaborer avec un partenaire compétent comme GenScript ProBio est essentiel pour atteindre notre but », a déclaré Juan Buela, directeur général de SunRock.

« Nous sommes ravis de collaborer avec SunRock Biopharma pour accélérer l'application de son programme préclinique d'anticorps thérapeutiques CCR9. L'innovation à travers la collaboration est la vision de GenScript ProBio. GenScript ProBio permettra à SunRock Biopharma d'élargir sa nouvelle gamme de produits à base d'anticorps. Engagé à « fournir la meilleure qualité possible aux clients et à servir leurs intérêts », GenScript ProBio s'efforce d'accélérer la transformation pharmaceutique. Grâce à cette collaboration, nous allons explorer et façonner le paysage de la prochaine génération d'immunothérapie différenciée pour les cancers. Grâce à notre expérience dans le domaine de la fabrication respectant les CMC et les BPF, ainsi qu'au soutien de SunRock Biopharma, une société biopharmaceutique novatrice, nous espérons que davantage de patients bénéficieront de meilleurs traitements », a déclaré le Dr Brian Min, PDG de GenScript ProBio.

À propos de SunRock Biopharma

SunRock est une société biopharmaceutique axée sur le développement d'anticorps modifiés à usage thérapeutique, d'anticorps bispécifiques et d'anticorps bifonctionnels pour traiter plusieurs types de cancer jusqu'à présent incurables.

Depuis sa création en 2014, SunRock a développé une gamme complète de molécules très innovantes. Sept anticorps thérapeutiques, des anticorps bispécifiques et des anticorps bifonctionnels ont déjà montré une très grande efficacité et innocuité dans des modèles murins de leucémie lymphoblastique aiguë T, de cancer du pancréas, de cancer du côlon résistant au rituximab et d'autres tumeurs difficiles à traiter.

Aujourd'hui, les travaux de SunRock portent principalement sur le développement d'anticorps anti-CCR9, une nouvelle cible thérapeutique pour lutter contre la leucémie lymphoblastique aiguë T et le cancer du pancréas. En outre, SunRock développe des anticorps thérapeutiques bispécifiques et bifonctionnels anti-HER3 pour lutter contre plusieurs types de tumeurs solides invasives.

À propos de GenScript ProBio

GenScript ProBio est le segment CDMO bio-pharmaceutique de GenScript Biotech Corporation (Symbole boursier : 1548.HK), le groupe mondial de biotechnologie, offre de manière proactive un service complet du début à la fin, allant de la recherche de nouveaux médicaments à leur commercialisation, accompagné de solutions professionnelles et de procédés efficaces pour favoriser le développement des médicaments destinés aux clients.

https://www.genscriptprobio.com/

