Sunstar Foundation comemora o primeiro Perio Link Award a tornar a relação entre a saúde oral e geral mais acessível à população

ETOY, Suíça, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ --

Desde 2003, a fundação de cuidados orais premia os melhores trabalhos sobre a relação entre saúde oral e geral

O primeiro Perio Link Award tem como objetivo compartilhar as novidades científicas dessa área não apenas com profissionais, mas também com toda a população

Para poder participar, cada trabalho teve que ser explicado em um vídeo interessante para obter mais visualizações e votos.

1st Perio Link Award winner 2018 (PRNewsfoto/Sunstar Foundation)

A Sunstar Foundation comemorou o primeiro Perio Link Award a tornar as novidades científicas na relação entre a saúde oral e geral mais acessíveis para a população em geral. Desde 2003, a Sunstar Foundation premia os melhores trabalhos de pesquisa sobre essa relação com prêmios diferentes, como o World Perio Research Award (Prêmio Mundial de Pesquisa Periodontal). Entretanto, esse novo prêmio é um avanço para aumentar a conscientização da população sobre como a saúde oral está relacionada com todo o corpo.

Como explica a Dra. Marzia Massignani, gerente de assuntos científicos da Sunstar: "Na maioria das vezes, notícias científicas são exclusivamente para a comunidade técnica devido à rede em que elas são naturalmente compartilhadas. No entanto, acreditamos imensamente que notícias com relação à saúde geral devem ser compartilhadas com toda a população, que pode se beneficiar diretamente por ter sido informada sobre como melhorar o seu bem-estar. Portanto, o primeiro Perio Link Award tem como objetivo compartilhar notícias técnicas da área da saúde oral e geral com o público leigo de maneira mais simples e atraente".

O Comité Científico da Fundação Sunstar, presidido pelo Professor Robert J. Genco, selecionou vinte e três trabalhos com base no impacto dos mesmos na área da saúde oral e geral nos últimos três anos. Cada principal autor explicou em um vídeo de um minuto os principais objetivos e as conclusões do seu trabalho. Ao final, os telespectadores votaram on-line no melhor vídeo para ganhar o primeiro Sunstar Perio Link Award. E o vencedor é o seguinte trabalho:

Resolvin E1 Reverses Experimental Periodontitis and Dysbiosis (Resolvin E1 para reverter a periodontite experimental e disbiose), publicado em outubro de 2016 pelo Journal of Immunology e escrito por Lee CT e outros.

O trabalho descreve detalhadamente como podemos melhorar o tratamento da doença periodontal fazendo um controle farmacológico da inflamação com moléculas naturais e, ao mesmo tempo, reverter o processo de doença periodontal. O principal autor será premiado durante a Perio Link Night organizada pela Fundação Sunstar em 22 de junho, em Amsterdam.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/677286/1st_Perio_Link_Award_Infographic.jpg

FONTE Sunstar Foundation

SOURCE Sunstar Foundation