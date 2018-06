Suntech a obtenu la certification « meilleur fabricant de modules » de DNV GL

DNV GL est une société mondiale d'assurance qualité et de gestion des risques, qui fournit des services réputés en matière de contrôle et de conseils concernant la chaîne de valeur énergétique, énergies renouvelables et efficacité énergétique incluses. Les services professionnels fournis par DNV GL couvrent les énergies éolienne et solaire, les modes conventionnels de production électrique et les services liés à d'autres énergies renouvelables. La société assure ainsi la production d'une énergie sûre, fiable, efficace et durable pour des clients du monde entier.

Le rapport sur la fiabilité des modules photovoltaïques (PV) de DNV GL se base sur les tests et l'analyse de fiabilité des modules produits par des fabricants de modules PV et offre une large comparaison des résultats obtenus à ces tests de fiabilité par les modules PV. Ces tests englobent un triple cycle thermique CEI, des tests d'humidité thermique et d'illuminant UV, ainsi que des tests de charge mécanique dynamique, d'atténuation de l'effet PID et des points de chaleurs. Après 18 mois de tests PQP (programme de qualification des produits) rigoureux, les modules de Suntech ont affiché de bons résultats en termes de fiabilité et de performance des produits. Fidèle à son principe d'orientation client, Suntech a sélectionné ses matériaux avec minutie et procédé à un contrôle qualité méticuleux directement à la source. En outre, au travers des 52 étapes de contrôle qualité de la production, Suntech a vérifié l'ensemble des procédés de fabrication afin de garantir le haut niveau de qualité de chaque module. Grâce à ses produits performants et de haute qualité, Suntech sera toujours le partenaire le plus fiable pour ses clients.

