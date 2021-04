Suntech, Lead Intelligent et Leadmicro établissent une usine intelligente numérisée de 2 GW pour les cellules TOPCon à haut rendement

WUXI, Chine, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 21 avril, Suntech, Lead Intelligent et Leadmicro ont signé un accord de coopération permettant aux trois parties de créer la première usine intelligente numérisée de l'industrie pour la production de cellules photovoltaïques TOPCon à haut rendement. Le président de Suntech, Tang Jun, et le président de Lead Intelligent, Wang Yanqing, ont assisté à la cérémonie.

L'usine intelligente de cellules PV TOPCon à haut rendement développée par Suntech, Lead Intelligent et Leadmicro utilise la technologie Internet industrielle de pointe pour développer des solutions d'usine intelligente. Utilisant des techniques de revêtement par dépôt de couches atomiques (ALD, de l'anglais Atomic Layer Deposition), la technique d'impression sérigraphique, la ligne de production clé en main intelligente TOPCon, les alimentateurs automatiques de matériaux, l'AGV sans pilote pour les plaques de cellules PV et l'adaptation généralisée du contrôle des opérations FMS, la ligne de production peut produire à la fois des cellules M10 (182 mm) et des cellules M12 (210 mm). L'efficacité de conversion de TOPCon est supérieure à 24 % et la capacité de production totale peut atteindre 2 GW.

L'usine intelligente est la première de l'industrie à établir une ligne de production entièrement numérique. Elle est dotée de la technologie de capteurs et de la technologie de production d'équipements intelligents et connectés pour surveiller et collecter automatiquement les données en temps réel, permettant la réalisation de changements automatiques adaptés au niveau de la production, de la logistique et du stockage. L'usine s'appuie également sur l'augmentation visuelle des données pour surveiller la qualité du produit en temps réel afin de prévenir les défauts et d'évaluer les besoins en matière de retravail. Basée sur la technologie Internet industrielle, la solution d'usine intelligente inclura l'analyse et le contrôle des mégadonnées. La technologie d'interface homme-machine améliorera également l'efficacité de la prise de décision. On peut voir que la ligne de production entièrement numérisée TOPCon resterait compétitive, améliorerait le contrôle du processus de production, réduirait le besoin d'intervention humaine et atteindrait les standards d'une usine hautement efficace.

Ce partenariat s'inscrit dans d'une longue tradition de collaboration entre Lead Intelligent et Suntech. Lead Intelligent a développé la première génération de ligne de production automatique de modules PV pour Suntech, mettant ainsi fin à la domination des fabricants étrangers d'équipements PV. À l'occasion du 20e anniversaire de Suntech, les deux entreprises pionnières se sont de nouveau réunies pour marquer une étape plus importante.

Au cours de ces dernières années, grâce à l'intégration verticale réussie de Suntech Group, l'entreprise avait accumulé, à l'échelle mondiale, une capacité de production combinée à haut rendement de 10 GW. Les efforts que Suntech a consacrés à une technologie photovoltaïque innovante ont toujours placé l'entreprise en position de leader dans l'industrialisation des nouvelles applications technologiques. La création de l'usine intelligente de 2 GW pour les cellules PV TOPCon à haut rendement témoigne des nouvelles techniques de production avancées de Suntech. En 2021, Suntech continuera d'améliorer et de renforcer sa collaboration avec la chaîne industrielle, de se consacrer au service des clients mondiaux et de satisfaire la demande mondiale de l'industrie photovoltaïque pour des produits photovoltaïques de haute qualité et à haut rendement.

