Suntech présentera ses modules légers lors du salon Solarex Istanbul 2018

Grâce à un verre et un cadre spéciaux, le poids des modules légers est réduit de 30 % par rapport aux modules standard. L'épaisseur du verre est de 2 mm seulement ; il est donc facile à installer et convient aux applications sur les toits. La conception, qui comprend l'ajout de deux nervures de renforcement, rend le module plus résistant à la compression. Le module léger est certifié pour résister au vent (3200 Pascal) et aux charges de neige (3800 Pascal). Par rapport au module léger conventionnel, son facteur de sécurité est plus élevé.

En 2017, la capacité photovoltaïque installée a augmenté de 217 % en Turquie, avec un important taux de croissance. La croissance économique rapide exige un approvisionnement énergétique important. La nouvelle énergie est considérée comme étant la plus sûre et la plus propre. D'après les prévisions, la Turquie est en passe de devenir le troisième plus gros marché européen en matière de photovoltaïque dans le futur. Grâce à une bonne politique, de petits projets photovoltaïques se développeront aussi rapidement. Les modules Suntech ont pénétré le marché du photovoltaïque en Turquie en 2017. Aujourd'hui, Suntech a mis en place et démarré une coopération stable avec des partenaires en Turquie ; nous allons également renforcer les relations avec les partenaires locaux, en approfondissant le développement des moyens de collaboration, en élargissant la mise en œuvre de modalités de collaboration, en éclairant chaque recoin avec de l'énergie propre en Turquie.

