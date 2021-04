Suntech reçoit le sceau « meilleure marque du PV 2021 » décerné par EuPD Research

WUXI, Chine, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- Suntech s'est vue décernée le sceau « meilleure marque du PV » par EuPD Research pour la sixième année consécutive.

La récompense « sceau de la meilleure marque du PV » est attribuée par EuPD Research conformément à une enquête mondiale de suivi des installateurs de PV couvrant plus de 100 installateurs mondiaux : elle revient en définitive à celui qui excelle le plus parmi tous les acteurs en amont et en aval de l'industrie photovoltaïque, ce qui met en exergue les meilleures entreprises du point de vue des installateurs et des clients finaux à l'échelle nationale et régionale. Ce prix est la certification la plus reconnue et la plus prestigieuse de l'industrie photovoltaïque internationale et est synonyme de fiabilité et de confiance aux yeux des groupes cibles et des partenaires commerciaux.

En 2021, Suntech a reçu le label « Meilleure marque du PV dans la région DACH » sur le marché européen et le label « Meilleure marque du PV » en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas. Par ailleurs, EuPD Research a également reconnu la notoriété de la marque Suntech en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en lui décernant les sceaux « Meilleure marque du PV » en Australie et dans la région MENA.

M. Xiaorong Cao, vice-président de Suntech, a déclaré : « Suntech est honorée d'être à nouveau désignée comme la meilleure marque du PV. Ce prix est la preuve de la qualité des produits de Suntech et de sa solide réputation sur le marché, ainsi qu'une reconnaissance de la contribution de l'entreprise à l'industrie photovoltaïque. » Avec les évolutions et le développement de l'industrie photovoltaïque, Suntech continuera à améliorer la qualité de ses produits et à optimiser son système de service afin de fournir des modules photovoltaïques plus fiables et des services plus professionnels à ses clients du monde entier.

