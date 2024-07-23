Sunwoda поддерживает экологию Европы устойчивыми решениями ESS на Intersolar Europe 2024

Sunwoda поддерживает экологичное развитие Европы устойчивыми решениями для хранения энергии и компоновкой производственной цепочки на выставке Intersolar Europe 2024

МЮНХЕН, 23 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe 2024 компания Sunwoda представила свои интегрированные решения для хранения энергии и показала, как ее производственная цепочка поддерживает развитие зеленой энергетики в Европе.

Sunwoda Supports Europe’s Green Development with Sustainable Energy Storage Solutions and Industry Chain Layout at Intersolar Europe 2024

Устойчивые решения для хранения энергии

Технические эксперты компании Sunwoda по решениям для хранения энергии (ESS), Юджин Буджугин (Eugen Budjugin) и Стивен Ван (Steven Wang) выступили с информативными презентациями. Они подчеркнули приверженность компании устойчивым решениям ESS и безопасности в отрасли, представив систему «все в одном» SunESS Power и серию Oasis для бытового, коммерческого и промышленного применения. Эти системы целостно интегрируются с ведущими инверторами и аксессуарами, давая возможность создания экосистем «фотоэлектрический источник + хранилище энергии» и «фотоэлектрический источник + хранилище энергии + электромобиль», и тем самым способствуют глобальному энергетическому переходу с точки зрения пользователя.

Признавая безопасность главным приоритетом, компания Sunwoda представила свое батарейное решение для хранения энергии (BESS) с жидкостным охлаждением мощностью 5 МВтч, элементы емкостью 625 Ач и 10-метровое мобильное хранилище энергии на грузовой платформе с самой большой в мире емкостью в 2024 году, предназначенное для коммунальных и мобильных задач по хранению энергии. В эти решения интегрировано несколько механизмов предотвращения неуправляемого нагрева, обеспечивающих безопасность и стабильность в сценариях генерации, передачи энергии и аварийного энергоснабжения.

Устойчивая компоновка производственной цепочки

О приверженности компании Sunwoda устойчивости полной производственной цепочки систем хранения энергии свидетельствуют ее капитальные инвестиции в области сырья, управления большими данными батарей, каскадного использования аккумуляторных батарей и переработки отходов. Совместно с партнерами компания Sunwoda ищет технологические прорывы для содействия экономии энергии и сокращению выбросов углерода на всех этапах производственной цепочки.

Ранее в этом году компания Sunwoda запустила проект переработки литиевых батарей и интеллектуального производства систем хранения энергии мощностью 100 000 тонн в провинции Шаньдун. Этот проект включает полный процесс переработки и повторного использования литиевых батарей: сбор отработанных батарей, разборку, сортировку, переработку, очистку и производство аккумуляторных материалов. Ценные материалы, такие как литий, кобальт и никель, можно эффективно извлекать из литиевых батарей, что уменьшит расходование ресурсов и загрязнение окружающей среды, а также будет способствовать снижению зависимости от сырья.

По состоянию на май 2024 года компания Sunwoda завершила проекты, охватывающие более 100 стран, при этом совокупная мощность установленных систем ESS составила 13,55 ГВтч Почти 30 лет специализируясь на новой энергетике, компания Sunwoda создала комплексную производственную цепочку, которая охватывает сырье для аккумуляторных батарей, производство систем хранения энергии и переработку аккумуляторов. Компания остается привержена защите окружающей среды на всех этапах жизненного цикла систем хранения энергии, способствуя энергетическому переходу и развитию энергетики в Европе и за ее пределами.

О компании Sunwoda Energy

Как дочерняя компания Sunwoda Group, Sunwoda Energy специализируется на комплексных решениях для хранения энергии, включая сетевую энергию, бытовые, коммерческие, промышленные и коммунальные решения ESS и интеллектуальные энергетические решения. Компания также предлагает интеграцию источников энергии, энергетических сетей, нагрузок, систем хранения и облачных систем, при этом бизнес-модель охватывает продажи, инвестиции, строительство и эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла.

КОНТАКТЫ: Цзэн Эдвар (Zeng Edwar), [email protected]

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2445551/Sunwoda_Energy_Intersolar_Europe_2024.jpg