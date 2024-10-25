Sunwoda Energy войдет в список BNEF Energy Storage Tier 1 за 4-й квартал 2024 года

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Поставщик комплексных решений для хранения энергии Sunwoda Energy обеспечил себе место в списке производителей систем хранения энергии 1-го уровня от Bloomberg New Energy Finance (BNEF Energy Storage Tier 1) за четвертый квартал 2024 года. Список BNEF Tier 1 пользуется уважением во всем мире благодаря заслуживающим доверия отраслевым исследованиям со строгими критериями инновационности, влияния на рынок, финансовой стабильности и успешности проектов. Компания Sunwoda Energy, известная своими надежными изделиями для хранения энергии, стабильными глобальными проектами и прочной финансовой базой, выделяется среди мировых производителей, укрепляя свой статус надежного энергетического партнера.

Sunwoda Energy Secures a Spot on the BNEF Energy Storage Tier 1 List for Q4 2024

Поставки решений для хранения энергии для всей отрасли

Компания Sunwoda Energy выделяется как разносторонний поставщик систем хранения энергии, использующий 30 лет инноваций Sunwoda Group. Под контролем компании находится вся цепочка поставок, от аккумуляторных батарей и систем управления батареями (BMS) до систем управления энергопотреблением (EMS), системной интеграции и цифровых платформ, охватывающих исследования, производство и техническое обслуживание. Кроме того, успех Sunwoda Energy опирается на патентованную технологию хранения энергии, обеспечивающую емкость от 72 до 600 Ач и более. Лидируя в отрасли по плотности энергии, обеспечивающей более 6,9 МВтч, эта инновация выводит хранение энергии на новые уровни эффективности и масштабируемости.

Поддержка всех сценариев будущего устойчивой энергетики

Стоит также отметить, что Sunwoda Energy предлагает инновационные, высококачественные решения, адаптированные под различные потребности рынка. Предложения компании охватывают пять ключевых секторов: хранилища для коммунальных электросетей, хранилища для коммерческих и промышленных объектов, бытовые хранилища, энергосети и технопарки без выброса углерода. Благодаря более чем 100 коммерческим решениям для 30 сценариев применения компания Sunwoda Energy стала одним из самых универсальных поставщиков в этой области. По состоянию на август 2024 года Sunwoda Energy имела суммарную емкость установленных систем хранения энергии (ESS) более 16 ГВтч, осуществляя коммерческую деятельность в более чем 100 странах и регионах по всему миру.

Развитие технологий для безопасного будущего

Увеличивая инвестиции в НИОКР, компания Sunwoda Energy остается технологическим лидером, поставляющим системы большой емкости и адаптируемые решения для зарядки. Сотрудничая с рядом компаний из списка Fortune 500, компания обеспечивает безопасность высшего уровня благодаря комплексной системе управления качеством, от выбора поставщиков до развертывания.

В условиях, когда глобальная энергетика переходит на более экологичные источники, Sunwoda Energy имеет все необходимое для лидерства, расширяя свое международное присутствие за счет заметных проектов в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и Австралии. Основные сильные стороны компании, заключающиеся в полной интеграции цепочки поставок, инновационности продукции и охвате мирового рынка, являются критически важными активами для поддержки этого перехода.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.sunwodaenergy.com, или следите за ними на LinkedIn:

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Контакты: Цзэн Эдвар (Zeng Edwar), [email protected]

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