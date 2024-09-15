Sunwoda Inside на RE+ 2024: комплексные решения по хранению энергии по всей цепочке

АНАХАЙМ, штат Калифорния, 16 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке RE+ 2024 компания Sunwoda оказала значительное влияние в рамках темы Sunwoda Inside, подчеркнув свое лидерство в предоставлении комплексных решений для хранения энергии. Обладая 27-летним опытом в области аккумуляторных технологий, компания Sunwoda разработала комплексную экосистему, охватывающую аккумуляторные элементы, аккумуляторные батареи, системы управления аккумуляторами (BMS), системы управления энергией (EMS) и полностью интегрированные решения для хранения энергии.

Элементы накопления энергии на дисплее

Многолетний опыт Sunwoda позволяет компании поставлять интегрированные решения для хранения энергии, которые устанавливают отраслевые стандарты. На выставке RE+ 2024 компания Sunwoda представила свои современные элементы емкостью 314 Ач и ультравместимые элементы емкостью более 600 Ач. Элементы 314 Ач, широко применяемые в аккумуляторной системе накопления энергии NoahX 5 МВтч (BESS), могут похвастаться несколькими сертификатами и более высокой плотностью энергии, что повышает их надежность в различных областях применения.

Новые элементы емкостью более 600 Ач, предназначенные для 20-футовых контейнерных систем хранения энергии мощностью более 6,5 МВтч, представляют собой технологический скачок в хранении энергии. Эти элементы обеспечивают точное управление напряжением и совместимость с высоковольтными системами 2000 В, при этом ожидаемая поставка запланирована на 2025 год.

Комплексные решения для разнообразных энергетических потребностей

Компания Sunwoda продемонстрировала полный спектр решений для хранения энергии на мероприятии. Система хранения NoahX 5 МВтч с жидкостным охлаждением, с более чем 12 000 циклов и расчетным сроком службы, превышающим 20 лет, играет жизненно важную роль в глобальном энергетическом переходе. Эта система, успешно развернутая в июне в крупнейшем независимом проекте по хранению данных в провинции Чжэцзян, также завоевала популярность на международных рынках, включая Европу и Австралию.

В коммерческом и промышленном секторе компания Sunwoda представила систему наружного шкафа с жидкостным охлаждением NoahX мощностью 417 кВтч. Благодаря высокобезопасным элементам с длительным циклом емкостью 314 Ач это решение объединяет передовые технологии BMS и EMS Sunwoda для обеспечения эксплуатационной стабильности, оптимальной энергоэффективности и экономической эффективности.

Для жилых помещений Sunwoda продолжает расширять свое глобальное присутствие, реализуя активные проекты в Германии, Италии, Великобритании, Франции и Испании. Его гибкие и масштабируемые продукты мощностью от 5 кВтч до 180 кВтч предназначены для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и стимулирования перехода к «зеленой» энергии как в домашних хозяйствах, так и на предприятиях.

О компании Sunwoda Energy

Как дочерняя компания Sunwoda Group, Sunwoda Energy специализируется на комплексных решениях для хранения энергии, включая сетевую энергию, бытовые, коммерческие, промышленные и коммунальные решения ESS и интеллектуальные энергетические решения. Sunwoda предлагает интеграцию решений для источников энергии, энергетических сетей, нагрузок, систем хранения и облачных систем с комплексными услугами, которые охватывают продажи, инвестиции, строительство и операционное управление на протяжении всего жизненного цикла продукта.

КОНТАКТЫ: Цзэн Эдвар (Zeng Edwar), [email protected]