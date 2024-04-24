SUPCON в июне представит инновационные продукты, в том числе первую в мире систему UCS

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SUPCON Technology Co., Ltd.

Apr 24, 2024, 22:36 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 25 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- В июне компания SUPCON (688777) планирует представить в Сингапуре два революционных продукта: первую в мире универсальную систему управления (Universal Control System, UCS) и предобученный трансформер временных рядов (Time-Series Pre-trained Transformer, TPT) — первую модель временных рядов в обрабатывающей промышленности.

UCS, сенсационная новинка от SUPCON, призвана коренным образом изменить 50-летнюю архитектуру DCS (РСУ), обещая отказаться от традиционных шкафов управления.

TPT, как первая модель временных рядов в обрабатывающей промышленности, заменит собой множество традиционных промышленных приложений и позволит преодолеть нерешенные промышленные задачи.

Компания SUPCON, основанная в 1999 году, является известным мировым поставщиком интеллектуальных производственных решений для обрабатывающей промышленности. Компания занимается разработкой и применением технологий искусственного интеллекта путем интеграции передовых продуктов и обширного отраслевого ноу-хау. Продукция компании SUPCON, число клиентов которой превышает 30.000, удовлетворяет любые потребности в более чем 50 странах и регионах мира, охватывая такие отрасли, как нефтегазовая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая, химическая и др. Стремясь к высококачественному и устойчивому развитию, SUPCON идет по пути автоматизации и интеллектуализации мировой обрабатывающей промышленности.

В 2023 году основные продукты компании SUPCON — распределенная система управления (DCS) и приборная система безопасности (SIS) — заняли лидирующие позиции на рынке Китая, достигнув показателей 37,8% и 33,7%, соответственно. Примечательно, что DCS (РСУ) удерживает позицию №1 уже 13-й год подряд.

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