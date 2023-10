SUPCON expose son architecture d'entreprise intelligente PA+BA à l'ADIPEC 2023 d'Abu Dhabi

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) a participé à l'ADIPEC 2023, l'un des rassemblements les plus importants et les plus inclusifs de l'industrie de l'énergie, qui a eu lieu à Abu Dhabi du 2 au 5 octobre avec pour thème la Décarbonisation. Plus vite. Ensemble. Plus de 2 200 exposants, dont 54 sociétés pétrolières et d'énergie nationales et internationales et 160 000 professionnels de l'industrie de l'énergie du monde entier, se sont rassemblés autour d'un objectif partagé tout en présentant des perspectives et idées diverses pour évoquer ce thème commun à l'ensemble de la communauté humaine.

Conformément au thème de l'événement, la décarbonisation, SUPCON a présenté des produits et des solutions phares dans le cadre de la nouvelle architecture d'entreprise intelligente Automatisation des processus (PA) + Automatisation des activités (BA), notamment le système intelligent de gestion et de contrôle des opérations avec un réseau Ethernet-APL et un système d'exploitation industriel équipé d'une application SaaS, des instruments de pointe tels que les analyseurs Hobré, mais aussi la solution de cybersécurité industrielle et la solution MetaPlant. De nombreux leaders de l'industrie tels qu'ADNOC, NPCC, PDO, CPECC ou encore Fauji, ont visité le stand de SUPCON et ont engagé des dialogues animés afin de nouer des partenariats et d'explorer des solutions révolutionnaires.

Les visiteurs ont manifesté un grand intérêt pour le système intelligent de gestion et de contrôle des opérations et ont exprimé une forte confiance dans son potentiel pour révolutionner les pratiques industrielles, passant du contrôle automatisé à l'exploitation autonome. En tirant parti des dernières technologies telles que le jumeau numérique, l'AIoT, le contrôle prédictif basé sur des modèles et l'apprentissage automatique, le système a dépassé les limites du DCS traditionnel en termes d'ouverture et d'intelligence, et permet aux utilisateurs finaux de réaliser une interconnexion ultime, un contrôle virtuel-physique et une optimisation globale.

Un autre point fort du stand de SUPCON a été l'expérience interactive MetaPlant avec des lunettes de réalité augmentée 3D. Le MetaPlant est essentiellement un jumeau numérique de l'usine physique avec un processus de production et des modèles d'actifs identiques, qui peuvent fournir une présentation en temps réel de l'état de la production, de l'état de santé de l'équipement et de la performance du personnel. Il peut aider l'utilisateur final à réaliser une intégration virtuelle-réelle et une collaboration homme-machine, facilitant ainsi la transparence complète du scénario et du processus et l'intelligence de l'usine, donnant vie à l'usine du futur.

Le nouveau produit star de SUPCON, l'analyseur Hobré, a été largement loué lors de l'événement. Avec 40 ans d'expérience de l'industrie dans la fourniture de solutions innovantes d'analyseur de processus, Hobré a été reconnu comme un partenaire très apprécié pour soutenir l'industrie dans les processus écologiques et le développement durable. Après l'acquisition complète de Hobré Instruments BV par SUPCON au printemps dernier, la combinaison de la vaste expérience de SUPCON en matière de solutions d'automatisation et de transformation numérique avec les capacités exceptionnelles de Hobré en matière de solutions analytiques a donné lieu à une branche d'activité plus complète, de l'intellisense globale, à l'exploitation autonome en passant par l'optimisation synergique, solidifiant ainsi la construction globale de l'architecture BA+PA de SUPCON et donnant une impulsion plus forte à l'expansion de l'écosystème commercial.

Au cours de l'ADIPEC, des échanges d'idées dynamiques ont eu lieu concernant l'architecture d'entreprise intelligente BA+PA de SUPCON. Cette architecture a fait ses débuts dans le Golfe lors de la 4e édition de la MEICA 2023, une conférence de premier plan sur l'automatisation des processus, l'instrumentation et la cybersécurité industrielle qui a eu lieu en Arabie saoudite du 12 au 14 septembre. Guan Xiaogang, directeur général de SUPCON Saudi, l'a présenté lors de la table ronde intitulée « Parvenir au fonctionnement autonome » et a eu des débats éclairants avec les professionnels de l'industrie. À l'ADIPEC, l'événement le plus important pour l'industrie essentielle de la région, SUPCON a entendu de nouvelles voix et reçu de nouvelles inspirations pour le développement intelligent et écologique de l'industrie de l'énergie. À l'avenir, SUPCON continuera de se concentrer sur les voix de l'industrie et s'efforcera de résoudre les problèmes non résolus.

