Superdigital amplia valor máximo do Empréstimo com Garantia de FGTS

Agora modalidade tem teto de 10 saques-aniversário do Fundo. Produto pode ser contratado por clientes negativados

SAO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Superdigital, fintech comprometida com o empoderamento econômico, aumentou o limite de contratação do Empréstimo com Garantia de FGTS para até 10 saques-aniversário do Fundo de Garantia. Disponível para contratação acima de R$ 400, a solicitação pelo crédito é feita pelo aplicativo da Superdigital. O valor é liberado no mesmo dia, com taxas a partir de 1,99% ao mês.

De acordo com Gian Doho, diretor de Produtos e Marketing da Superdigital, a mudança é uma resposta ao comportamento que os clientes que contratam o produto vêm mostrando. "Percebemos que a maioria das pessoas que já contrataram optou pela antecipação de cinco parcelas do FGTS, que era o teto de nossa oferta original. Diante desse comportamento e do apetite que os clientes demonstram para o novo produto, entendemos que o valor máximo concedido nessa nova modalidade de empréstimo poderia ser maior", diz o executivo.

A oferta é lançada em parceria com a Jazz Tech, plataforma de BaaS do Banco Arbi. Além do Empréstimo com Garantia de FGTS, a Superdigital conta com outras duas modalidades de crédito: o Empréstimo Pessoal e o Empréstimo com Garantia de Veículo, ambos oferecidos em parceria com a Empréstimo Sim. A contratação de qualquer um deles é toda feita online, no app da fintech – que está disponível tanto na Play Store como na App Store.

"Essa parceria é estratégica para os negócios e o crescimento da Jazz Tech e atende ao objetivo da empresa em inovar na oferta de benefícios e crédito para o trabalhador brasileiro. Uma série de flexibilizações regulatórias nos últimos anos, aliada a uma revolução tecnológica que reduziu custos e elevou a segurança das operações, representam uma mudança de paradigma para o público C e D ao possibilitar um aumento do consumo e a realização de sonhos", diz José Roberto Kracochansky, CEO da Jazz Tech.

Como funciona o Empréstimo com Garantia de FGTS?

O cliente pode antecipar até 10 parcelas do seu saque-aniversário do FGTS, com contratação mínima acima de R$ 400 ". O valor é depositado na conta do cliente na Superdigital.

O desconto das parcelas é anual e acontece diretamente no FGTS do cliente.

Taxas a partir de 1,99% ao mês.

Como se realiza a contratação?

- Pelo aplicativo da Superdigital Brasil: https://superdigital.com.br/app/

FONTE Superdigital

