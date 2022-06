SuperDocLIP, orientación médica digital, llega a México para ofrecer salud accesible y digna

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- México se ubica entre los 5 países con menos consultas por doctor de la OCDE. No se trata de un problema de falta de médicos, sino de acceso a la salud que tiene que ver con costo y conveniencia, (*Health at a Glance · OECD Indicators · 2019). El 41% del gasto en salud en México es out of pocket, es decir se trata de gastos inesperados que ocasionan un esfuerzo y un desequilibrio en el presupuesto familiar y personal.