Superestrela do Hip Hop Travis Scott será destaque do concerto pós-corrida da noite de sexta no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2019

Um dos mais enigmáticos e populares artistas a surgirem como parte de uma novíssima onda de estrelas do hip hop dos EUA, Travis Scott vem, desde 2014, constantemente conquistando fãs de música underground. Lançamento do ano passado, de seu mega disco 'ASTROWORLD'.

Os fãs podem esperar que o show ao vivo de Travis Scott inclua sucessos como 'Sicko Mode', 'Antidote' e 'Yosemite' – e muito mais, enquanto ele agrada à multidão com faixas de seus três discos de estúdio e mais algumas surpresas.

Oferecendo alto valor para fãs leais das corridas, há um desconto pela antecipação ('Early Bird'), de até 30%, para aqueles que comprarem seus ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi antes de 31 de maio.

Depois da edição de décimo aniversário do ano passado, o GRANDE PRÊMIO DE FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 2019 acontece de quinta-feira, , 28 de novembro, a segunda-feira, 2 de dezembro – fornecendo cinco dias inteiros de entretenimento na pista e fora dela em toda a Ilha de Yas.

Al Tareq Al Ameri, CEO do Circuito de Yas Marina, disse: "Todo ano, o Concerto pós-Corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi tem dado as boas-vindas na capital dos Emirados Árabes Unidos a alguns dos maiores, melhores e mais empolgantes astros mundiais da música, em shows ao vivo incríveis, que fizeram história".

"Este ano não será diferente, e estamos animados para anunciar que Travis Scott, um dos melhores artistas mundiais de hip hop e R&B, será o destaque da noite de sexta-feira no Concerto pós-Corrida".

"Com cinco dias inteiros de entretenimento dentro e fora da pista organizados para 2019, estamos animados para saudar no Circuito da Marina de Yas os fãs das corridas e da música de todo Emirados Árabes Unidos, região e do mundo, no momento em que registramos nossa segunda década de incrível sucesso".

Ingressos estão disponíveis online em www.yasmarinacircuit.com

