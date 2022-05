Supermicro accélère les charges de travail d'IA, les jeux en cloud et la diffusion de médias avec de nouveaux systèmes prenant en charge Arctic Sound-M et Habana Labs Gaudi®2 d'Intel

« Supermicro continue de travailler en étroite collaboration avec Intel et Habana Labs pour fournir une gamme de solutions de serveurs prenant en charge Arctic Sound-M et Gaudi2, qui répondent aux besoins exigeants des organisations qui ont besoin d'une diffusion médiatique et d'une formation à l'IA très efficaces », déclare Charles Liang, président et PDG. « Nous continuons à collaborer avec les principaux fournisseurs de technologies afin de proposer des solutions système globales optimisées pour les applications et destinées aux charges de travail complexes, tout en augmentant les performances du système. »

Supermicro peut rapidement mettre sur le marché de nouvelles technologies en utilisant une approche Building Block Solutions® pour concevoir de nouveaux systèmes. Cette méthodologie permet de placer facilement les nouveaux GPU et les nouvelles technologies d'accélération dans les conceptions existantes ou, le cas échéant, d'adapter rapidement une conception existante pour obtenir des composants plus performants.

« Supermicro aide à fournir un traitement avancé de l'IA et des médias avec des systèmes qui exploitent nos derniers accélérateurs Gaudi2 et Arctic Sound-M », a déclaré Sandra Rivera, vice-présidente exécutive et directrice générale Datacenter and AI Group chez Intel. « Le serveur Gaudi AI Training de Supermicro accélérera la formation à l'apprentissage profond dans certaines des charges de travail à la croissance la plus rapide dans le centre de données. »

Arctic Sound-M

Les systèmes Supermicro équipés des GPU Arctic Sound-M répondront aux besoins exigeants en matière de cloud gaming, de transcodage et de streaming multimédia, d'infrastructure de bureau virtuel (VDI), de simulation et de visualisation, d'apprentissage automatique et de création de contenu. Grâce au premier encodeur AV-1 matériel du secteur et à la pile logicielle média open source, l'Arctic Sound-M d'Intel améliore considérablement les performances par rapport aux solutions de transcodage et de diffusion vidéo uniquement logicielles et contient des fonctions d'accélération pour les environnements VDI.

Les GPU Intel Arctic Sound-M seront initialement disponibles dans le système 2U 2 Node à processeur unique Intel avec 3 GPU par nœud, le système 4U 10xGPU et le serveur CloudDC, et d'autres systèmes seront annoncés plus tard dans l'année. Les nouveaux serveurs Supermicro AI Training comprennent deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et huit accélérateurs Habana Gaudi2 pour des environnements de formation à l'IA de haute performance.

Gaudi2 d'Habana Labs

Le Gaudi2 d'Habana Labs excelle dans toute une série de charges de travail, notamment : les applications de vision telles que la classification d'images, la détection d'objets, les modèles de traitement du langage naturel (NLP) et les systèmes de recommandation. Le nouveau serveur AI Training sera la première mise en œuvre commerciale avec le nouveau Habana Gaudi2 (HL-225) dans un châssis 8U. Ce serveur permettra d'accélérer l'apprentissage de l'IA et d'atteindre de nouveaux niveaux de performance grâce à deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et jusqu'à 8 To de DRAM. Avec 24 baies de disques remplaçables à chaud prenant en charge un vaste stockage local haute performance, des quantités importantes d'entrées-sorties sont contenues dans le serveur. De plus, l'accélérateur Gaudi2 est disponible avec un refroidissement par air (HL-225). Avec le Habana Gaudi2, le changement d'échelle est facile et direct. Avec ROCE, chaque accélérateur Habana Gaudi2 peut communiquer avec les autres accélérateurs Gaudi2 à 700 Go/sec et communiquer avec d'autres accélérateurs Gaudi2 qui résident dans des serveurs différents à 2,4 To/sec. En outre, chaque serveur contient 6 ports QSFP-DD pour permettre une extension facile afin de traiter des modèles et des ensembles de données plus importants.

Intel Vision 2022, Supermicro présentera les solutions suivantes sur le stand 105 :

Reconnaissance faciale VSBLTY et analyse de la vente au détail

RV/RA Taqtile Manifest

Systèmes multi-nœuds Supermicro (alimentés par des Intel Xeon de 3e génération)

Serveur Supermicro X12 Gaudi AI Training

De plus, Supermicro organisera une table ronde lors d'Intel Vision 2022 avec des experts de Supermicro :

Titre de la session : New Approaches to Cloud-based Deployments for Cost and Resource Savings (Nouvelles approches des déploiements basés sur le cloud pour réduire les coûts et les ressources)

10 mai 2022, 15h15 - 16h15 CDT

Michael Clegg , vice-président et directeur général 5G / Edge, Supermicro

, vice-président et directeur général 5G / Edge, Supermicro Ray Pang , vice-président Technology Enablement, Supermicro

, vice-président Technology Enablement, Supermicro Michael Ocampo , chef de produit senior, Supermicro

