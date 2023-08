Supermicro anuncia produção em grande volume da série E3.S de portfólio de armazenamento all-flash com novas ofertas de expansão de memória CXL

Um amplo conjunto de novos sistemas para oferecer suporte a soluções all-flash E3.S e soluções de expansão de módulo de memória CXL (CMM) E3.S com unidades E3.S disponíveis em todos os fornecedores de Flash, aumentando a flexibilidade e a escolha do cliente

SÃO JOSÉ, Califórnia, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções de TI total para nuvem, AI/ML, armazenamento e 5G/Edge, está oferecendo soluções de armazenamento E3.S de alto rendimento e baixa latência que suportam as primeiras unidades PCIe® Gen5 e módulos CXL do setor para atender às demandas de grandes Clusters de Treinamento de IA e HPC, onde grandes quantidades de dados não estruturados devem ser entregues às GPUs e CPUs para obter resultados mais rápidos.

Supermicro E3.S Petascale Sistema de Armazenamento NVMe totalmente em memória Flash

Os sistemas Petascale da Supermicro são uma nova classe de servidores de armazenamento que suportam as mais recentes unidades E3.S (7,5 mm) Gen 5 NVMe dos principais fornecedores de armazenamento para até 256 TB de alta taxa de transferência, armazenamento de baixa latência em 1U ou até meio petabyte em 2U. Internamente, a arquitetura simétrica inovadora da Supermicro reduziu a latência, garantindo os caminhos de sinal mais curtos para dados e maximizou o fluxo de ar sobre componentes críticos, permitindo que eles operem em velocidades ideais. Com esses novos sistemas, um rack padrão agora pode conter mais de 20 Petabytes de capacidade para configurações de NVMe-oF™ de alto rendimento (NVME™ over Fabrics), garantindo que as GPUs permaneçam saturadas de dados. Os sistemas estão disponíveis com processadores Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração ou processadores AMD EPYC™ de 4ª geração.

"A Supermicro continua a expandir suas soluções de escala de rack para IA líderes do setor com a adição da mais recente tecnologia de armazenamento", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa ampla gama de soluções de IA de alto desempenho foi aprimorada com armazenamento em escala Petabyte baseado em NVMe para oferecer desempenho e capacidades máximos para nossos clientes que treinam grandes modelos de IA e ambientes HPC. Essas soluções agora são enviadas em volume em todo o mundo. Com nossas soluções Rack Scale Total IT, oferecemos soluções prontas para uso ou personalizadas, incluindo refrigeração líquida, que são ajustadas para várias cargas de trabalho e estão prontas para implantação no primeiro dia."

Os sistemas Petascale da Supermicro são os primeiros na indústria a suportar até 4 dispositivos CMM E3.S 2T (15 mm) em plataformas baseadas em Intel e AMD. Esses sistemas agora permitem a coerência do cache de memória entre a memória da CPU e os dispositivos de memória baseados em DDR conectados a PCIe. A nova linha de sistemas de armazenamento otimizado inclui servidores 1U com suporte para até 16 drives E3.S hot-swap, ou oito drives E3.S, além de quatro baias E3.S 2T 16,8 mm para CMM e outros dispositivos modulares emergentes. Os servidores 2U suportam até 32 unidades E3.S hot-swap com modelos de processador único e processador duplo. Os modelos de processador duplo suportam os mais recentes processadores Intel Xeon Scalable de 4ª geração, enquanto os modelos de processador único suportam os processadores AMD EPYC de 4ª geração mais recentes.

Os clientes terão maior desempenho com essas tecnologias mais recentes. Todos esses sistemas incluem PCIe 5.0 (2X o desempenho do PCIe 4.0), desempenho de memória de 1,5 vezes do DDR5 em comparação com o DDR4 e até 1PB em um servidor 2U compacto quando as unidades 30TB ficarem disponíveis no final deste ano.

"Os SSDs da série CM7 E3.S PCIe 5.0 da KIOXIA, quando usados nos novos servidores de armazenamento Supermicro, são ideais para cargas de trabalho que exigem alto desempenho e capacidade", disse Neville Ichhaporia, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios SSD, KIOXIA America, Inc. "Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Supermicro para oferecer a memória necessária para habilitar os servidores de armazenamento mais rápidos disponíveis para os usuários finais que exigem acesso rápido a grandes quantidades de dados".

"A Solidigm tem orgulho de fazer parceria com a Supermicro para oferecer as mais recentes soluções de armazenamento de alta qualidade. Nossos SSDs NVMe QLC E3.S hiper densos têm a maior capacidade de todas as unidades do mercado, que variam de 7,68 TB a 61,44 TB, para oferecer aos clientes a capacidade de que precisam sem sacrificar o desempenho", disse Greg Matson, vice-presidente de planejamento e Marketing estratégico da Solidigm. "Continuamos a trabalhar com a Supermicro para criar sistemas de armazenamento que atendam aos requisitos de ponta para cargas de trabalho do mundo real".

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções totais de TI otimizadas para aplicações. Fundada e sediada em San Jose, Califórnia, a Supermicro está empenhada em fornecer inovação pioneira para o mercado de infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa-mãe, fontes de alimentação e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), alavancando operações globais para escala e eficiência, e otimizados para melhorar o Custo Total de Propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio de Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem essas soluções de acordo com suas aplicações e cargas de trabalho específicas, selecionando elementos de uma ampla família de sistemas desenvolvidos com base em blocos de construção flexíveis e reutilizáveis. Esses blocos são compatíveis com uma vasta gama de fatores de forma, processadores, dispositivos de memória, GPUs, sistemas de armazenamento, sistemas de redes e soluções de energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento de ar livre ou resfriamento líquido).

FONTE Super Micro Computer, Inc.

