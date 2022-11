Supermicro apresenta um amplo portfólio de Sistemas com Desempenho Otimizado e Eficiência Energética (resfriamento a ar e líquido) que incorporam processadores Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração

O extenso portfólio da Supermicro X13 inclui os servidores GPU SuperBlade ® , Hyper, BigTwin ® , GrandTwin™, SuperEdge, FatTwin ® , compatíveis com os sistemas de armazenamento SXM, OAM e PCIe, CloudDC, WIO e Petascale Storage

SAN JOSE, Califórnia e DALLAS, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Conferência de Supercomputação de 2022 (SC22) -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções de TI totais para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, apresentou na Conferência de Supercomputação de 2022 o mais extenso portfólio de servidores e sistemas de armazenamento do setor com base no próximo processador Intel Xeon Scalable de 4ª geração, anteriormente com o nome de código Sapphire Rapids.

A Supermicro continua a utilizar sua abordagem Building Block Solutions® para oferecer sistemas seguros e de última geração para os mais exigentes requisitos de IA, nuvem e 5G Edge. Os sistemas suportam CPUs e memória DDR5 de alto desempenho com até 2X o desempenho e capacidades de até 512 GB DIMMs e PCIe 5.0, o que dobra a largura de banda I/O. As CPUs Intel® Xeon® CPU Max Series (nomes de código anteriores Sapphire Rapids HBM High Bandwidth Memory (HBM)) estão disponíveis também em uma gama de sistemas Supermicro X13. Além disso, o suporte para condições de alta temperatura ambiente de até 40 °C (104 °F), com servidores desenvolvidos para resfriamento a ar e líquido para eficiência ideal, é otimizado em escala de rack com projetos padrão abertos do setor e melhor segurança e capacidade de gestão.

"A Supermicro está mais uma vez na vanguarda da entrega do mais amplo portfólio de sistemas com base na mais recente tecnologia da Intel", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa estratégia de soluções totais de TI nos permite oferecer aos nossos clientes uma solução completa, que inclui hardware, software, testes em escala de rack e resfriamento líquido. O projeto e arquitetura inovadores da nossa plataforma trazem o melhor dos processadores escaláveis Intel Xeon Scalable de 4ª geração, proporcionando o máximo desempenho, configurabilidade e economia de energia para atender à crescente demanda por desempenho e eficiência energética. Os sistemas são otimizados em rack-scale com o crescimento significativo da Supermicro na fabricação em rack de até três vezes a capacidade de rack."

Além disso, o portfólio de sistemas otimizados para carga de trabalho é a combinação ideal para os aceleradores integrados otimizados para aplicativos do novo processador Intel Xeon. O portfólio de sistemas X13, incluindo os servidores SuperBlade, pode fazer o uso ideal do Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) para desempenho específico aprimorado de aprendizagem profunda. BigTwin e GrandTwin com base na nuvem e cargas de trabalho de serviço on-line podem alavancar o Intel® Data Streaming Accelerator (Intel) ® DSA) para otimizar as operações de streaming-dados-movimento e operações de transformação e o Intel® Quick Assist Technology (Intel® QAT) para algoritmos criptográficos. Com o Intel® VRAN Boost, sistemas como o Hyper aceleram o 5G, o desempenho de borda e reduzem o consumo de energia.

O portfólio de sistemas X13 da Supermicro é otimizado para desempenho, eficiente energeticamente, incorpora capacidade de gestão e segurança aprimorados, é aberto e otimizado em escala de rack.

Desempenho otimizado

Suporte para as CPUs e GPUs mais eficientes de até 700 W.

DDR5 com memória de até 4800 MT/s, o que acelera o movimento de dados de/para as CPUs, melhorando os tempos de execução.

Suporte para PCIe 5.0, que dobra a largura de banda para periféricos, reduzindo o tempo de comunicação com armazenamento ou aceleradores de hardware.

O suporte para o Compute Express Link (CXL 1.1) permite que as aplicações compartilhem recursos, possibilitando que as aplicações trabalhem mais do que nunca com conjuntos muito maiores.

A IA e o Metaverso estão prontos com uma ampla gama de GPUs, incluindo os aceleradores NVIDIA, AMD e Intel.

O suporte para várias unidades 400G InfiniBand e processamento de dados (DPU) permite a colaboração em tempo real com latências extremamente baixas.

Suporta a série Intel® Xeon® CPU Max (anteriormente com o nome de código Sapphire Rapids HBM), oferecendo um aumento de quatro vezes na largura de banda de memória e a série Intel® Data Center GPU Max (anteriormente com o nome de código Ponte Vecchio ).

Eficiência energética - Reduz a OPEX do Datacenter

Os sistemas podem funcionar em ambientes de data center de alta temperatura de até 40 °C (104 °F), reduzindo os custos de resfriamento.

Suporta arrefecimento gratuito ou tecnologias de resfriamento líquido em escala de rack.

Suporte para múltiplas zonas de resfriamento de fluxo de ar para máximo desempenho da CPU e GPU.

O projeto interno de fontes de alimentação de nível titânio garante uma melhor eficiência operacional.

Melhor segurança e gestão

A plataforma de hardware compatível com NIST 800-193 Root of Trust (RoT) em todos os nós do servidor fornece inicializações seguras, atualizações seguras de firmware e recuperação automática.

A segunda geração do Silicon RoT desenvolvida para incluir padrões do setor abre oportunidades extraordinárias para colaboração e inovação.

Padrões abertos do setor baseados em atestado/garantia da cadeia de suprimentos desde a fabricação de placas-mãe, produção de servidores e até o cliente. A Supermicro atestou de forma criptográfica a integridade de cada componente e firmware usando certificados assinados e identidade segura do dispositivo.

As proteções de BMC em tempo de execução monitoram continuamente as ameaças e oferecem serviços de notificação.

Os TPMs de hardware oferecem recursos e medições adicionais necessários para executar sistemas em ambientes seguros.

A gestão remota construída com base no padrão do setor e em APIs Redfish seguras permitem a integração contínua de produtos da Supermicro à infraestrutura existente.

Pacote abrangente de software que possibilita o gerenciamento de rack em escala para soluções de infraestrutura de TI implementadas em todo o núcleo até a borda.

Soluções integradas e verificadas com hardware e firmware padrão de terceiros possibilitam a melhor experiência pronta para uso para administradores de TI.

Suporte para padrões abertos do setor

A E1.S oferece uma plataforma à prova de futuro com um conector comum para todos os fatores de forma, uma ampla gama de perfis de energia e perfis térmicos aprimorados.

Uso de cartões de módulo Advanced IO (AIOM) compatíveis com OCP 3.0, que fornecerão largura de banda de até 400 Gbps com base em PCI-E 5.0.

cartões de módulo Advanced IO (AIOM) compatíveis com OCP 3.0, que fornecerão largura de banda de até 400 Gbps com base em PCI-E 5.0. Design Universal de Placa Base Módulo Acelerador Aberto OCP para GPU complexo.

ORV2 aberto compatível com barramento de rack com alimentação CC.

Suporte para BMC e BIOS (OCP OSF) abertos em produtos selecionados.

O portfólio da Supermicro X13 inclui os seguintes produtos:

SuperBlade® – O SuperBlade de alto desempenho, otimizado por densidade e com eficiência energética da Supermicro pode reduzir significativamente o capital inicial e as despesas operacionais para muitas empresas. O SuperBlade utiliza componentes compartilhados e redundantes, incluindo resfriamento, rede e energia, para oferecer o desempenho computacional de um rack de servidor completo em um espaço físico muito menor. Esses sistemas são otimizados para cargas de trabalho de IA, análise de dados, HPC, nuvem e empresarial.

Servidores GPU com GPUs PCIe – Otimizados para profissionais de IA, aprendizagem profunda, HPC e gráficos de alto nível, oferecendo máxima aceleração, flexibilidade, alto desempenho e soluções balanceadas. Os sistemas otimizados por GPU da Supermicro suportam aceleradores avançados e oferecem ganhos espetaculares de desempenho e economia de custos. Estes sistemas são desenvolvidos para cargas de trabalho HPC, IA/AM, renderização e VDI.

Servidores GPU Universais – Os sistemas X13 GPU Universais são servidores abertos, modulares e baseados em padrões que oferecem desempenho e capacidade de manutenção superiores com processadores duplos Intel® Xeon®Scalable de 4ª geração e um design com troca em funcionamento (hot-swappable) e sem ferramentas. As opções de GPU incluem as mais recentes tecnologias PCIe, OAM e NVIDIA SXM. Esses servidores GPU são ideais para cargas de trabalho que incluem o desempenho de treinamento de IA mais exigente, HPC e análise de Big Data.

Hyper – a série X13 Hyper traz desempenho de última geração para a gama de servidores montados em rack da Supermicro, desenvolvidos para assumir as cargas de trabalho mais exigentes, juntamente com a flexibilidade de armazenamento e I/O que oferece um ajuste personalizado para uma ampla gama de necessidades de aplicação.

BigTwin® – Os sistemas X13 BigTwin oferecem densidade, desempenho e capacidade de manutenção superiores com processadores duplos Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração por nó e design com troca em funcionamento e sem ferramentas. Esses sistemas são ideais para cargas de trabalho em nuvem, armazenamento e mídia.

GrandTwin™ – O X13 GrandTwin é uma arquitetura totalmente nova desenvolvida para o desempenho de processador único. O projeto maximiza a computação, a memória e a eficiência para oferecer densidade máxima. Alimentado por um único processador Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração, o projeto modular flexível do GrandTwin pode ser facilmente adaptado para uma ampla gama de aplicações, com a capacidade de adicionar ou remover componentes, conforme necessário, reduzindo o custo. Além disso, o GrandTwin da Supermicro apresenta nós frontais (corredor frio) hot-swap que podem ser configurados com I/O frontal ou traseiro para facilitar a manutenção. O X13 GrandTwin é ideal para cargas de trabalho como CDN, computação de borda multiacesso, jogos em nuvem e clusters de cache de alta disponibilidade.

FatTwin® - Os sistemas de alta densidade X13 FatTwin oferecem uma arquitetura dupla avançada de 4U de múltiplos nós com 8 ou 4 nós (processador único por nó). O design de serviço acessível frontal permite a manutenção no corredor frio, com sistemas altamente configuráveis otimizados para computação de data center ou densidade de armazenamento. Além disso, o Fat Twin suporta compartimentos de unidade híbrida NVMe/SAS/SATA totalmente híbridos e com troca em funcionamento com até 6 drives por nó (8 nós) e até 8 drives por nó (4 nós).

Servidores Edge – Otimizados para cargas de trabalho de telco Edge, os sistemas X13 Edge da Supermicro oferecem potência de processamento de alta densidade em fatores de forma compactos. A potência flexível com configurações de CA e CC disponíveis e temperaturas operacionais aprimoradas de até 55 °C (131 °F) tornam esses sistemas ideais para computação de borda de acesso múltiplo, Open RAN e implementações externas de Edge. O SuperEdge da Supermicro traz computação e flexibilidade de alta densidade para a Edge inteligente, com três nós de processador único hot swap e I/O frontal em um fator de forma 2U de profundidade curta.

CloudDC – Flexibilidade máxima em I/O e armazenamento com dois ou seis slots PCIe 5.0 e slots duplos AIOM (PCIe 5.0; conformidade com OCP 3.0) para transferência máxima de dados. Os sistemas X13 CloudDC da Supermicro são desenvolvidos para praticidade de manutenção com suportes sem ferramenta, bandejas de acionamento hot-swap e fontes de alimentação redundantes que garantem uma implementação rápida e manutenção mais eficiente em data centers.

WIO – Os sistemas WIO da Supermicro oferecem uma ampla gama de opções de entrada/saída para garantir sistemas realmente otimizados para requisitos específicos. Os usuários podem otimizar as alternativas de armazenamento e rede para acelerar o desempenho, aumentar a eficiência e encontrar o encaixe perfeito para suas aplicações.

Armazenamento Petascale – Os sistemas X13 All-Flash NVMe oferecem densidade de armazenamento e desempenho líderes do setor com acionamentos EDSFF, permitindo capacidade e desempenho sem precedentes em um único chassi 1U. O primeiro de uma linha futura de sistemas de armazenamento X13, este servidor E1.S mais recente suporta mídias EDSFF de 9,5 mm e 15 mm, sendo agora fornecidos por todos os fornecedores de flash líderes do setor.

Servidores MP – Os servidores X13 MP trazem máxima configurabilidade e escalabilidade em um projeto 2U. Os sistemas de múltiplos processadores X13 trazem novos níveis de desempenho e flexibilidade de computação com suporte para processadores escaláveis Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração para suportar cargas de trabalho corporativas de missões críticas.

Para mais informações sobre os servidores da Supermicro com processadores Intel Xeon Scalable de 4ª geração, acesse: www.supermicro.com/x13.

O programa JumpStart X13 da Supermicro oferece aos clientes qualificados acesso remoto antecipado aos servidores Supermicro X13 para testes de carga de trabalho no processador Intel Xeon Scalable de 4ª geração com base nos sistemas X13 da Supermicro. Acesse www.supermicro.com/jumpstart/x13 para saber mais.

Webinar de pré-lançamento do X13

Saiba mais sobre a linha de produtos X13 da Supermicro, inscrevendo-se ou visualizando o webinar de pré-lançamento do X13, no qual você terá uma prévia informativa da mais ampla gama de sistemas de última geração otimizados para as cargas de trabalho do centro de dados do futuro. Sintonize o webinar, a partir de 17 de novembro de 2022 às 10h (horário da costa oeste dos EUA) pelo: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/564709?utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_campaign=channel-feed .

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

