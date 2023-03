Supermicro breidt portfolio met opslagoplossingen voor intensieve I/O-werkladingen uit met all-flashservers die gebruikmaken van EDSFF E3.S- en E1.S-opslagschijven over meerdere productlijnen

Nieuwe server komt tegemoet aan de kritieke behoefte aan een Petascale-opslagsysteem met hoge dichtheid in een gebalanceerde NUMA-architectuur

SAN JOSE, Californië, 8 maart 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), leverancier van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt de nieuwste toevoeging aan aan zijn revolutionaire ultrahoog presterende all-flash NVMe-serverfamilie met hoge densiteit op petaschaal. Supermicro-systemen in deze krachtige opslagproductfamilie ondersteunen de volgende generatie EDSFF-vormfactor, inclusief de E3.S- en E1.S-apparaten, in vormfactoren die plaats bieden aan 16 en 32 hoogwaardige PCIe Gen5 NVMe-schijfbaaien.

Het eerste aanbod van de bijgewerkte productlijn ondersteunt tot de helft van een petabyte opslagruimte in een 1U op een rek gemonteerd systeem met 16 baaien, gevolgd door een volledige petabyte opslagruimte in een 2U op een rek gemonteerd systeem met 32 baaien voor zowel Intel- als AMD PCIe Gen5-platforms.

"Supermicro blijft tegemoetkomen aan de vereisten van onze gebruikers met innovatieve oplossingen voor de werklasten van vandaag en morgen", aldus Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Met tot één petabyte aan opslagruimte in een standaard op een rek gemonteerd systeem hebben gebruikers snel en binnen handbereik toegang tot enorme hoeveelheden gegevens. Het nieuwe opslagsysteem is compact en energie-efficiënt en biedt onze gebruikers de laagste latentie en hoogste bandbreedte in de branche. De prestatie en het vermogen van deze nieuwe systemen stellen klanten in staat om inzicht te krijgen met behulp van geavanceerde AI-technologieën. Met behulp van onze bouwsteenarchitectuur kunnen we de nieuwste technologieën sneller op de markt brengen, waardoor gebruikers geavanceerde systemen krijgen als onderdeel van ons totaal aanbod van IT-oplossingen op rekschaal."

Naarmate de evolutie van CPU-, GPU- en geheugentechnologieën de snelheid en hoeveelheid gegevens die door moderne rekenclusters wordt verwerkt, blijft verhogen, is een verbeterde opslagprestatie ook nodig om de gegevens naar applicaties te voeren zonder een knelpunt te worden dat het hele systeem vertraagt. Supermicro's Petascale All-Flash-servers bieden een toonaangevende opslagprestatie en -vermogen, waardoor klanten het aantal op rekken gemonteerde systemen kunnen verminderen dat nodig is om aan hun hot- en warm-tier-opslagvereisten te voldoen, waardoor de totale eigendomskost wordt verlaagd.

De nieuwe op Intel gebaseerde systemen worden aangedreven door dubbele schaalbare Intel Xeon-processors van de vierde generatie tot 270 W TDP en bevatten tot 32 DIMM's DDR5-4800 MHz geheugen, voor een totaal van 8 TB geheugen. Bovendien voeden AMD EPYC™-processors van de vierde generatie de op AMD gebaseerde systemen tot 350 W TDP en 24 DIMM's met DDR5-4800 MHz-geheugen. Deze systemen zijn ontworpen voor rekenintensieve toepassingen met enorme I/O-vereisten en grote geheugenvereisten.

Twee volledige PCIe Gen5 x16-sleuven van halve lengte ondersteunen geavanceerde xPU's en slimme NIC's, waardoor gebruikers activiteiten kunnen stroomlijnen met behulp van de opkomende NVMe-Over-Fabric of GPU-versnelde opslag die nu traditionele IT verstoort. Twee bijkomende Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM-sleuven (geadvanceerde I/O-module) bieden verbeterd onderhoud in het veld en plug-in-compatibiliteit met een breed spectrum van kant-en-klare OCP 3.0-netwerkkaarten. De gloednieuwe NUMA-gebalanceerde symmetrische architectuur vermindert latentie door de kortste signaalpaden naar de schijven te bieden, een evenwichtige bandbreedte naar de opslag en flexibele netwerkopties. Het symmetrische ontwerp zorgt ook voor een soepele luchtstroom over het hele systeem, waardoor er krachtigere processors kunnen worden gebruikt.

De eerste van Supermicro's uitgebreide reeks EDSFF-servers in 1U- en 2U-vormfactoren INTEL - DP opslagservers · SSG-121E-NE316R (1U16 E3.S) · SSG-221E-NE324R (2U32 E3.S) AMD – UP opslagservers · ASG-1115S-NE316R (1U16 E3.S) · ASG-2115S-NE332R (2U32 E3.S) · SSG-121E-NES24R (1U24 E1.S)



Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

