Supermicro expande portfólio de sistemas de SuperWorkstation de alto desempenho com lançamento de nova solução

"O SYS-5049A-T da Supermicro alavanca processadores Intel® Xeon® Scalable de segunda geração, viabilizando melhoras significativas de desempenho, de 35%, sobre as plataformas anteriores do sistema, além de aceleração de IA embutida do Intel® DL Boost e até 28 núcleos", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "O SYS-5049A-T é altamente configurável, com uma capacidade significativa de memória, múltiplas GPUs e suporte para armazenamento NVMe ultrarrápido, para aplicações de computação intensiva exigentes e agilidade para atender as crescentes necessidades de cargas de trabalho".

Soluções do portfólio de SuperWorkstations

As SuperWorkstations da Supermicro são otimizadas para aplicações que requerem recursos computacionais ou gráficos poderosos, incluindo tarefas de interpretação, processamento de imagens e engenharia.

Com quase 20 SuperWorkstations individuais, os sistemas têm plataformas de processador único ou dual, capacidade robusta de memória – até 4 DDR4-2933MHz de memória em 12 slots DIMM, 7 slots PCI-E 3.0 para GPU/coprocessador, porta dual Gigabit Ethernet para LAN e porta única de 10 Gigabit para LAN. Os sistemas SuperWorkstation também incluem áudio HD 7.1, até 8 portas USB e suporte de CPU de 205W para aplicações que demandam alta contagem de núcleos.

Os sistemas SuperWorkstation da Supermicro são altamente personalizáveis e podem ser especialmente construídos para aplicações de arquitetura, engenharia e construção (AEC), mídia e entretenimento, engenharia e fabricação, projeto e simulação de produtos, petróleo e gás e aprendizagem profunda. Para obter mais informações sobre a linha completa de soluções de SuperWorkstation da Supermicro, visite SuperWorkstations.

As SuperWorkstations da Supermicro serão expostas nos Fóruns de Inovação da ANSYS no Japão e Taiwan, bem como nos programas da Autodesk University no Japão e nos Estados Unidos.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

