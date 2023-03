Supermicro expande portfólio de soluções de armazenamento para cargas de trabalho I/O intensivas com Servidores All-Flash baseados no padrão do setor, utilizando unidades de armazenamento EDSFF E3.S e E1.S em várias linhas de produtos

Novo servidor atende à necessidade crítica de um sistema de armazenamento petascale de alta densidade em uma arquitetura NUMA balanceada

SAN JOSÉ, Califórnia, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora de soluções de TI totais para nuvem, IA/ML, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando a mais recente adição à sua revolucionária família de servidores NVMe all-flash de classe petascale de alta densidade e desempenho ultra-alto. Os sistemas Supermicro nesta família de produtos de armazenamento de alto desempenho suportarão o fator de forma EDSFF de última geração, incluindo os dispositivos E3.S e E1.S, em fatores de forma que acomodam 16 e 32 compartimentos de unidade PCIe Gen5 NVMe de alto desempenho.

Novo Portfólio de Sistemas de Armazenamento E3.S e E1.S Petascale (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

A oferta inicial da linha de produtos atualizada suportará até meio petabyte de espaço de armazenamento em um sistema montado em rack de 1U e 16 compartimentos, seguido por um petabyte completo de espaço de armazenamento em um sistema montado em rack de 2U e 32 compartimentos para plataformas Intel e AMD PCIe Gen5. Todos os sistemas Supermicro que suportam os fatores de forma E1.S ou E3.s permitem que os clientes obtenham os benefícios em vários servidores otimizados para aplicativos.

EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) é um padrão do setor desenvolvido e mantido pela SNIA. Este grupo continua a desenvolver padrões para especificações e armazenamento de data center. Os dispositivos de armazenamento especificados EDSFF estão disponíveis em uma variedade de capacidades e desempenho e aumentaram a escalabilidade e a capacidade de manutenção em comparação com as gerações anteriores de dispositivos de armazenamento. O armazenamento de fator de forma EDSFF utiliza o protocolo NVMe com a mesma interface PCIe e conectores edge.

"A Supermicro continua a atender às exigências de nossos usuários com soluções inovadoras para as cargas de trabalho de hoje e do futuro", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com até um petabyte de armazenamento em um sistema montado em rack padrão, os usuários podem acessar rapidamente grandes quantidades de dados na ponta dos dedos. O novo sistema de armazenamento é compacto e energeticamente eficiente e dará aos nossos usuários a menor latência e a maior largura de banda do setor. O desempenho e a capacidade desses novos sistemas permitem que os clientes obtenham informações usando tecnologias avançadas de IA. Utilizando nossa arquitetura building block, podemos trazer as tecnologias mais recentes para o mercado mais rapidamente, oferecendo aos usuários sistemas avançados como parte de nossas ofertas em escala de rack de Soluções Totais de TI".

À medida que a evolução das tecnologias de CPU, GPU e memória continuam a aumentar a velocidade e a quantidade de dados processados por clusters de computação modernos, também é necessário melhorar o desempenho do armazenamento para alimentar os dados com os aplicações sem se tornar um gargalo que reduz a velocidade de todo o sistema. Os servidores Petascale All-Flash da Supermicro oferecem desempenho e capacidade de armazenamento líderes do setor, permitindo que os clientes reduzam o número de sistemas montados em rack necessários para atender aos requisitos de armazenamento de camada quente e morna, reduzindo o custo total de propriedade (TCO).

Os novos sistemas baseados em Intel são equipados com processadores Intel Xeon Scalable duplos de 4ª geração de até 270 W TDP e contêm até 32 DIMMs de memória DDR5-4800 MHz, para um total de 8 TB de memória. Além disso, os processadores AMD EPYC™ de 4ª geração alimentam os sistemas baseados em AMD com TDP de até 350 W e 24 DIMMs de memória DDR5-4800 MHz. Esses sistemas são projetados para aplicações computacionalmente intensas com requisitos massivos de I/O e grandes requisitos de memória.

Dois slots PCIe Gen5 x16 de altura completa e meio comprimento suportam xPUs avançados e NICs inteligentes, permitindo que os usuários simplifiquem as operações usando o armazenamento NVMe-Over-Fabric emergente ou acelerado por GPU que agora está revolucionando a TI tradicional. Dois slots adicionais Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM (módulo avançado de I/O) fornecem capacidade de serviço de campo aprimorada e compatibilidade de plug-in com um amplo espectro de placas de rede OCP 3.0 prontas para uso. A nova arquitetura simétrica de equilíbrio NUMA, reduz a latência, fornecendo os mais curtos caminhos de sinal para as unidades, um equilíbrio de largura de banda para o armazenamento e opções de rede flexíveis. O projeto simétrico também facilita o fluxo de ar suave sobre todo o sistema, permitindo o uso de processadores mais potentes.

O 1º da linha abrangente de servidores EDSFF da Supermicro em fatores de forma 1U e 2U Servidores de Armazenamento INTEL - DP • SSG-121E-NE316R (1U16 E3.S) • SSG-221E-NE324R (2U32 E3.S) Servidores de Armazenamento AMD – UP • ASG-1115S-NE316R (1U16 E3.S) • ASG-2115S-NE332R (2U32 E3.S) • SSG-121E-NES24R (1U24 E1.S)



Para mais informações sobre osServidores Supermicro Petascale All Flash, acesse:

SSG-121E-NE316R - https://www.supermicro.com/en/products/system/storage/1u/ssg-121e-ne316r

SSG-121E-NES24R - https://www.supermicro.com/en/products/system/storage/1u/ssg-121e-nes24r

Para saber mais sobre as soluções de servidores Supermicro Petascale All-Flash, acesse: https://www.supermicro.com/en/products/nvme

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em São José, Califórnia, a Supermicro está empenhada em fornecer inovação pioneira para o mercado de Infraestrutura de TI Empresarial, Nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de Soluções Totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa mãe, energia e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos Estados Unidos, Taiwan e Países Baixos), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O portfólio premiado de Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação exatas, selecionando a partir de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, redes, soluções de energia e de resfriamento (ar condicionado, arrefecimento gratuito ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC e combinações dele, são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033100/Super_Micro_New_E3_S_and_E1_S_Petascale_Storage_Systems_Portfolio.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/3939715/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.