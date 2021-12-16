Supermicro объявляет первый в мире эталонный результат TPCx-HCI

«Эталон TPCx-HCI демонстрирует комплексное ИТ-решение для задач, связанных с HCI, и отражает самое быстрое и экономичное решение для сред, где требуется большое число виртуальных машин, — заявил старший вице-президент и руководитель отдела контроля производства компании Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha). — Supermicro стремится внедрять ведущие в данной отрасли разработки на базе сотрудничества с AMD и VMware для предоставления нашим клиентам комплексных решений, основанных на широчайшем в отрасли ассортименте гиперконвергентных средств, включая BigTwin ® , FatTwin ® , SuperBlade ® и другие, которые настраиваются и оптимизируются для работы в условиях наиболее требовательных задач».

Данный кластер функционировал на четырех серверах Supermicro WIO A+ (модель AS -1114S-WN10RT), каждый из которых имел по одному процессору AMD EPYC™ 7713 и 1 ТБ основной памяти. Таким образом, процессоры, задействованные в кластере, имели в общей сложности 256 ядер, с одновременной многопоточностью, охватывающей в общей сложности 512 потоков. Виртуальные машины работали на операционной системе Red Hat Enterprise Linux 7.7 с использованием системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL 10.6.

Сравнительный экспресс-анализ TPC Express Benchmark HCI (TPCx-HCI) был разработан Советом по оценке производительности обработки транзакций (TPC) для оценки производительности гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Этот сравнительный анализ позволяет оценивать производительность HCI-кластеров в условиях ресурсоемких задач по работе с базами данных. В нем уделяется особое внимание виртуализированному аппаратному и программному обеспечению конвергированных ресурсов хранения, сетевых и вычислительных ресурсов HCI-платформы.

«Процессоры AMD EPYC по-прежнему демонстрируют свои рекордные в мире функциональные возможности по целому ряду прикладных задач, включая HCI, — заявил вице-президент компании AMD по экосистемам и технологиям ЦОД Рагху Намбьяр (Raghu Nambiar). — Мы с радостью продолжаем свою работу с компанией Supermicro по обеспечению высокопроизводительных систем для своих клиентов, добавив еще один к более чем 250 мировым рекордам, уже имеющимся у процессоров AMD EPYC».

«Более 30 тысяч клиентов VMware доверяют платформе VMware vSphere® и гиперконвергентной инфраструктуре vSAN™ при выполнении своих критически важных задач; мы убеждены в том, что эти ведущие результаты обусловлены надежной работой, являющейся неотъемлемым элементом нашего комплексного решения корпоративного уровня, — заявил вице-президент компании VMware Пол Тёрнер (Paul Turner). — Мы рады сертификации нашего программного обеспечения HCI совместно с партнерами по VMware vSAN ReadyNode™, включая Supermicro».

Полный текст отчета можно загрузить со страницы http://tpc.org/tpcx-hci/results/tpcxhci_result_detail5-5801.asp.

Информация о компании Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций/периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, продолжая при этом поставлять современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1711230/Supermicro_World_First_TPCx_HBI.jpg

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.