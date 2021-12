Supermicro anuncia o primeiro resultado de benchmark do TPCx-HCI do mundo

"O benchmark do TPCx-HCI apresenta uma solução total de TI para cargas de trabalho HCI e reflete a solução mais rápida e econômica para ambientes onde é necessário um grande número de máquinas virtuais", disse Raju Penumatcha, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Supermicro. "A Supermicro está empenhada em oferecer soluções líderes do setor com base no trabalho colaborativo com a AMD e a VMware para oferecer aos nossos clientes soluções totais com base no portfólio mais amplo do setor de produtos hiperconvergentes, incluindo BigTwin ® , FatTwin ® , SuperBlade ® e outros que são sintonizados e otimizados para atuar sob as cargas de trabalho mais exigentes".

O cluster rodou em quatro servidores Supermicro WIO a+ (modelo AS -1114S-WN10RT), cada um com um processador AMD EPYC™ 7713 e 1TB de memória principal. No geral, no cluster, os processadores tinham um total de 256 núcleos, com multifiação simultânea habilitada para um total de 512 fios. Os VMs rodaram no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.7 e no sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL 10.6 (DBMS).

O TPC Express Benchmark HCI (TPCx-HCI) foi desenvolvido pelo Conselho de desempenho de processamento de transações (TPC) para medir o desempenho da HCI. A referência mede o desempenho dos clusters HCI sob uma carga de trabalho de banco de dados exigente. Ela enfatiza o hardware e o software virtualizados de armazenamento convergido, redes e recursos de computação da plataforma HCI.

"Os processadores AMD EPYC continuam a mostrar seus recursos de desempenho recorde mundial em uma variedade de cargas de trabalho, incluindo HCI", disse Raghu Nambiar, vice-presidente corporativo, ecossistemas e soluções de Data Center na AMD. "Estamos entusiasmados em continuar nosso trabalho com a Supermicro para oferecer sistemas de alto desempenho para seus clientes, ao mesmo tempo em que adicionamos outro recorde mundial aos mais de 250 que os processadores AMD EPYC que já detêm."

"Mais de 30 mil clientes da VMware confiam no VMware vSphere® e na infraestrutura hiperconvergida do vSAN ™ para suas cargas de trabalho de missão crítica; acreditamos que esses resultados líderes se devem ao desempenho consistente integrado em nossa solução de classe empresarial", disse Paul Turner, vice-presidente da VMware. "Temos o prazer de certificar em conjunto nosso software HCI com os parceiros VMware vSAN ReadyNode™, incluindo a Supermicro".

O relatório completo pode ser baixado em: http://tpc.org/tpcx-hci/results/tpcxhci_result_detail5-5801.asp

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a primeira inovação no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor total de soluções de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento gratuito ou resfriamento líquido).

