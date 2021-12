Supermicro annonce le premier résultat de référence TPCx-HCI au monde

« Le benchmark TPCx-HCI présente une solution informatique complète pour les charges de travail HCI et reflète la solution la plus rapide et la plus rentable pour les environnements où un grand nombre de machines virtuelles est requis », a déclaré Raju Penumatcha, SVP et chef de produit, Supermicro. « Supermicro s'engage à fournir des solutions de pointe basées sur un travail collaboratif avec AMD et VMware pour offrir à nos clients des solutions complètes basées sur le plus large portefeuille de produits hyper-convergés du secteur, notamment BigTwin ® , FatTwin ® , SuperBlade ® , et d'autres qui sont réglés et optimisés pour fonctionner sous les charges de travail les plus exigeantes. »

Le cluster fonctionnait sur quatre serveurs Supermicro WIO A+ (modèle AS -1114S-WN10RT), chacun avec un processeur AMD EPYC™ 7713 et 1 To de mémoire principale. Dans l'ensemble, dans le cluster, les processeurs avaient un total de 256 cœurs, avec un multithreading simultané activé pour un total de 512 threads. Les machines virtuelles exécutaient le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 7.7 et le système de gestion de base de données (SGBD) PostgreSQL 10.6.

TPC Express Benchmark HCI (TPCx-HCI) a été développé par le Transaction Processing Performance Council (TPC) pour mesurer les performances de HCI. Le benchmark mesure les performances des clusters HCI sous une charge de travail de base de données exigeante. Il met l'accent sur le matériel et les logiciels virtualisés des ressources de stockage, de mise en réseau et de calcul convergées de la plateforme HCI.

« Les processeurs AMD EPYC continuent de présenter leurs capacités de performances record sur une variété de charges de travail, y compris HCI », a déclaré Raghu Nambiar, vice-président de l'entreprise, Data Center Ecosystems and Solutions, AMD. « Nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec Supermicro pour fournir des systèmes hautes performances à leurs clients tout en ajoutant un nouveau record mondial aux plus de 250 processeurs AMD EPYC déjà détenus. »

« Plus de 30 000 clients VMware font confiance à l'infrastructure hyper-convergée VMware vSphere® et vSAN™ pour leurs charges de travail critiques ; nous pensons que ces résultats de premier plan sont dus aux performances cohérentes intégrées à notre solution d'entreprise », a déclaré Paul Turner, vice-président de VMware. « Nous sommes ravis de certifier conjointement notre logiciel HCI avec les partenaires VMware vSAN ReadyNode™, y compris Supermicro. »

Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse : http://tpc.org/tpcx-hci/results/tpcxhci_result_detail5-5801.asp

