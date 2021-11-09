Supermicro представляет новые системы на основе технологий искусственного интеллекта

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Super Micro Computer, Inc.

Nov 09, 2021, 22:59 ET

Supermicro представляет новые системы на основе технологий искусственного интеллекта для периферийных и облачных вычислений, преимуществами которых является ускорение обработки данных и получения выводов, а также поддержка новой интеллектуальной структуры 

В системы на базе графических процессоров внедрены новаторские решения в области технологий искусственного интеллекта, обеспечивающие 10-кратное ускорение обработки данных при периферийных вычислениях при увеличении скорости обучения в три раза — это меняет все для автономного вождения, работы производственных цехов, стриминга и облачных игр 

САН-ХОСЕ (Калифорния), 10 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, расширяет свой ассортимент серверов на базе новых графических процессоров семейства NVIDIA Ampere (включая NVIDIA A100, A30 и A2) с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Supermicro Enhances Broadest Portfolio of Edge to Cloud AI Systems with Accelerated Inferencing and New Intelligent Fabric Support
Supermicro Enhances Broadest Portfolio of Edge to Cloud AI Systems with Accelerated Inferencing and New Intelligent Fabric Support

Новые системы Supermicro на базе разработок NVIDIA ускоряют получение выводов при обработке данных в десять раз по сравнению с предыдущими поколениями за счет использования технологий ИИ. Это значит, что классификация изображений, обнаружение объектов, обучение с подкреплением, выработка рекомендаций, обработка естественного языка (NLP) и автоматическое распознавание речи (ASR) производятся гораздо быстрее и при значительно меньших затратах. Помимо оптимизации получения логических выводов серверы Supermicro на базе графических процессоров A100 HGX (в конфигурациях с восемью или четырьмя процессорами) обеспечивают в три раза более эффективное обучение искусственного интеллекта и в восемь раз более высокую производительность при анализе больших данных по сравнению с системами предыдущего поколения.

«Компания Supermicro лидирует на рынке графических процессоров, предлагая широкий выбор систем, оптимизированных для любой рабочей нагрузки при проведении периферийных и облачных вычислений, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Наше комплексное решение для облачных игр создано на базе 12 графических процессоров одинарной ширины в единой двухузловой системе 2U и призвано обеспечить превосходную плотность размещения и высокую производительность. Помимо этого, наша компания представила новую универсальную платформу для интеграции всех основных моделей процессоров, графических процессоров, а также структурных решений и систем охлаждения».

Сервер Supermicro E-403 разработан на основе ИИ-технологий для распределенной обработки данных с получением логических выводов, например для управления трафиком и контроля климата в офисных зданиях. Серверы Supermicro Hyper-E созданы для работы с периферийными вычислениями и оснащены графическими процессорами A100 (до трех процессоров на систему). Компания Supermicro способна поставлять комплексные ИТ-решения для совместного проектирования, включая сертифицированные NVIDIA серверы, системы хранения, сетевые коммутаторы и программное обеспечение NVIDIA Enterprise Omniverse для профессиональной визуализации и совместной работы.

«Supermicro предлагает широкий спектр серверов на базе графических процессоров семейства NVIDIA Ampere, которые были сертифицированы компанией NVIDIA, — отметил вице-президент и генеральный менеджер по ускоренным вычислениям в компании NVIDIA Йэн Бак (Ian Buck). — Данные решения обеспечивают невероятный уровень производительности для любых рабочих процессов с использованием технологий искусственного интеллекта — получения логических выводов, периферийных и облачных вычислений и любой комбинации вышеперечисленного».

Созданные Supermicro мощные системы для центров обработки данных в форм-факторе 2U и 4U (Redstone, Delta) первыми на рынке будут оснащены сетевыми платформами нового поколения Quantum-2 InfiniBand и DPU BlueField. Quantum-2 InfiniBand, разработанная компанией NVIDIA, поставляется с комплектом адаптеров с высокой пропускной способностью и сверхнизкой длительностью задержки, коммутаторами и кабелями, а также встроенным ПО для обеспечения высокой производительности центра обработки данных. Новая платформа уже интегрирована в продукцию Supermicro.

Системы на базе Quantum-2 InfiniBand имеют пропускную способность 400 Гбит/с на порт — вдвое больше, чем предыдущее поколение. Кроме того, в них предусмотрено более плотное размещение коммутаторов, при котором скорость обработки данных с использованием ИИ-технологий возрастает в 32 раза по сравнению с ранними версиями адаптеров и коммутаторов InfiniBand, а также поддержка процессоров Intel или AMD.  

Гибридная рабочая среда становится новой нормой, для качественной совместной работы требуются новые технологии. Сочетание преимуществ ПО NVIDIA Omniverse Enterprise и серверов Supermicro упрощает 3D-моделирование, создавая возможности для бесконечного количества итераций и ускорению вывода на рынок целого ряда инновационных продуктов. NVIDIA Omniverse Enterprise и AI Enterprise на платформе VMware, разработанные для интеграции ИИ-технологий в корпоративные рабочие процессы, уже оптимизированы для использования в системах Supermicro, сертифицированных NVIDIA. С их помощью совместная работа команд из разных стран и регионов становится гораздо проще.

Для получения более подробной информации о продукции Supermicro на базе технологий NVIDIA посетите конференцию #GTC21 и следующие ее сессии:

- «Периферийные вычисления: умные города, здания и локации» (Edge AI: Smart Cities, Places, and Venues)  (ССЫЛКА)

- Разработки компании Supermicro для платформ NVIDIA AI Enterprise и Omniverse Enterprise» (Supermicro Solutions for NVIDIA AI Enterprise and Omniverse Enterprise Platforms) (ССЫЛКА)

Информация о компании Super Micro Computer, Inc. 

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.