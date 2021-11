Supermicro enrichit sa gamme de systèmes d'IA de l'Edge au cloud avec une fonction d'inférence accélérée et une nouvelle prise en charge de l'Intelligent Fabric ou matrice intelligente

Les derniers systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro offrent dix fois plus de performances d'inférence d'IA que les générations précédentes, garantissant ainsi que les applications d'IA telles que la classification d'images, la détection d'objets, l'apprentissage par renforcement, la recommandation, le traitement du langage naturel, la reconnaissance automatique de la parole puissent produire des résultats plus rapides à des coûts nettement inférieurs. En plus de l'inférence, la puissante sélection de serveurs A100 HGX 8-GPU et 4-GPU de Supermicro offre un entraînement à l'IA trois fois plus élevé et des performances huit fois plus rapides sur les analyses de big data par rapport aux systèmes de la génération précédente.

« Supermicro est le leader du marché des GPU avec le plus large portefeuille de systèmes optimisés pour toute charge de travail, de l'Edge au cloud », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre solution totale pour le cloud gaming offre jusqu'à 12 GPU à largeur unique dans un système 2U à 2 nœuds pour une densité et une efficacité supérieures. De plus, Supermicro vient également de présenter la nouvelle plateforme GPU universelle pour intégrer tous les principaux processeurs, GPU et solutions de fabrications et de refroidissement. »

Le serveur Supermicro E-403 est idéal pour les applications distribuées d'inférence d'IA, telles que le contrôle du trafic routier et les conditions environnementales d'immeubles de bureaux. Les serveurs Supermicro Hyper-E edge apportent une inférence sans précédent à la périphérie avec jusqu'à trois GPU A100 par système. Supermicro peut désormais fournir des solutions informatiques complètes qui accélèrent la collaboration entre les professionnels de l'ingénierie et de la conception, notamment des serveurs, du stockage et des commutateurs de réseau certifiés NVIDIA, ainsi que le logiciel NVIDIA Enterprise Omniverse pour la visualisation et la collaboration professionnelles.

« La large gamme de systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro est alimentée par le portefeuille complet de GPU basés sur l'architecture NVIDIA Ampere », a déclaré Ian Buck, vice président et directeur général de l'informatique accélérée chez NVIDIA. « Cela permet aux clients de Supermicro d'obtenir des performances de haut niveau pour chaque type de workflow d'IA moderne, depuis l'inférence à la périphérie jusqu'au calcul de haute performance dans le cloud et tout ce qui se trouve entre les deux. »

Les puissants systèmes GPU pour centres de données 2U et 4U (Redstone, Delta) de Supermicro seront les premiers à être commercialisés pour prendre en charge la nouvelle gamme de produits Quantum-2 InfiniBand et les DPU BlueField. La solution NVIDIA Quantum-2 InfiniBand comprend des adaptateurs, des commutateurs et des câbles à bande passante élevée et à latence ultra-faible, ainsi qu'un logiciel complet permettant d'obtenir les meilleures performances pour les centres de données, qui fonctionne sur toute la gamme de produits Supermicro.

Les systèmes basés sur Quantum-2 InfiniBand fourniront 400 Gb/s, une bande passante 2 fois plus élevée par port, une densité de commutation accrue et une accélération de l'IA 32 fois plus élevée par commutateur que la génération précédente d'adaptateurs et de commutateurs de communication InfiniBand et offriront un support pour les processeurs Intel ou AMD.

Les environnements de travail hybrides devenant la norme, de nouvelles technologies sont nécessaires pour assurer la parité technique du personnel. L'association de l'Omniverse Enterprise de NVIDIA et des serveurs GPU de Supermicro va transformer les workflows 3D complexes, ce qui se traduira par des itérations infinies et une mise sur le marché plus rapide pour une large gamme de produits innovants. De plus, Omniverse Enterprise de NVIDIA, et AI Enterprise sur VMware pour l'intégration de l'IA dans les workflows de l'entreprise, sont optimisés et testés sur les systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro, ce qui permet à des équipes géographiquement diverses de travailler ensemble de manière transparente.

