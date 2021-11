Supermicro aprimora o mais amplo portfólio de sistemas Edge to Cloud AI com inferência acelerada e suporte de novos tecidos inteligentes

Os mais recentes sistemas certificados pela NVIDIA oferecem dez vezes mais desempenho de inferência de IA do que as gerações anteriores, garantindo que as aplicações viabilizadas por IA, como classificação de imagens, detecção de objetos, aprendizado de reforço, recomendação, Processamento de Linguagem Natural (NLP), Reconhecimento Automático de Voz (ASR) que podem produzir insights mais rápidos com custos drasticamente mais baixos. Além da inferência, a seleção poderosa da Supermicro de servidores A100 HGX 8-GPU e 4-GPU oferece treinamento de IA três vezes maior e desempenho oito vezes mais rápido em análise de big data em comparação com os sistemas de geração anteriores.

"A Supermicro lidera o mercado de GPU com o mais amplo portfólio de sistemas otimizados para qualquer carga de trabalho, desde a borda até a nuvem", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossa solução total para jogos em nuvem oferece até 12 GPUs de largura única em um sistema de dois nós 2U para densidade e eficiência superiores. Além disso, a Supermicro também apresentou a nova plataforma Universal GPU para integrar todas as principais soluções de CPU, GPU e tecido e resfriamento."

O servidor E-403 da Supermicro é ideal para aplicações de inferência de IA distribuída, como controle de tráfego e condições ambientais de prédios de escritórios. Os servidores de borda Supermicro Hyper-E trazem inferências sem precedentes para a borda com até três GPUs A100 por sistema. A Supermicro agora pode oferecer soluções completas de TI que aceleram a colaboração entre profissionais de engenharia e de design, incluindo servidores certificados pela NVIDIA, armazenamento, comutadores de rede e software Enterprise Omniverse da NVIDIA para visualização e colaboração profissionais.

"A ampla gama de sistemas certificados pela Supermicro é impulsionada pelo portfólio completo de GPUs com base em arquitetura NVIDIA Ampere", disse Ian Buck, vice-presidente e gerente geral de computação acelerada da NVIDIA. "Isso oferece aos clientes da Supermicro desempenho de primeira linha para todos os tipos de fluxo de trabalho moderno de IA — desde inferência na borda até computação de alto desempenho na nuvem e qualquer assunto relacionado."

Os poderosos sistemas de data center 2U e 4U GPU (Redstone, Delta) da Supermicro serão os primeiros no mercado a suportar a nova linha de produtos Quantum-2 InfiniBand e os DPUs BlueField. A solução NVIDIA Quantum-2 InfiniBand inclui alta largura de banda, adaptadores de latência ultrabaixa, interruptores e cabos e software abrangente para oferecer o mais alto desempenho de data center, que atravessa a ampla linha de produtos da Supermicro.

Os sistemas baseados na InfiniBand Quantum-2 oferecerão 400 Gb/s, 2X de largura de banda maior por porta, maior densidade de comutação e aceleração de IA mais alta de 32X por interruptor do que a geração anterior de adaptadores e comutadores de comunicação da InfiniBand e oferecem suporte para processadores Intel ou AMD.

Com ambientes de trabalho híbridos se tornando a norma, novas tecnologias são necessárias para garantir a paridade técnica de uma força de trabalho. A combinação dos servidores Omniverse Enterprise e Supermicro GPU da NVIDIA transformará fluxos de trabalho 3D complexos, resultando em iterações infinitas e tempo de lançamento mais rápido no mercado para uma ampla gama de produtos inovadores. Além disso, o Omniverse Enterprise da NVIDIA e o AI Enterprise em VMware para integração de IA em seus fluxos de trabalho empresariais são otimizados e testados nos sistemas certificados pela Supermicro, permitindo que equipes geograficamente diversificadas trabalhem em conjunto perfeitamente.

Para saber mais sobre as soluções da Supermicro que incorporam a tecnologia NVIDIA, junte-se à Supermicro no #GTC21 nas seguintes sessões:

- Edge AI: cidades, lugares e locais inteligentes (LINK)

- Soluções da Supermicro para NVIDIA AI Enterprise e plataformas Omniverse Enterprise (LINK)

