Supernal s'associe à UMBRAGROUP pour développer une nouvelle technologie d'actionnement légère pour les véhicules eVTOL

PARIS, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (la Société) et UMBRAGROUP ont annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget la poursuite d'un partenariat visant à exploiter une technologie innovante qui améliorera les opérations de commande de vol dans les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). UMBRAGROUP fournira les actionneurs et l'électronique de commande de moteur nécessaires au déploiement d'une architecture de système sûre pour les futurs véhicules de Supernal, que la société compte lancer pour des vols commerciaux en 2028.

Supernal Chief Commercial Officer, Adam Slepian, and UMBRAGROUP CEO, Matteo Notarangelo, formally mark partnership in signing ceremony at the Paris Air Show. UMBRAGROUP

Cette collaboration vise à créer de nouvelles normes d'actionnement, à la fois pour les applications rotatives et linéaires, qui répondront aux besoins des fabricants de systèmes de mobilité aérienne avancée (AAM), qui sont préoccupés par la taille, le poids, la puissance, la fiabilité et, surtout, la sécurité. Les actionneurs rotatifs traditionnels utilisent une boîte de vitesses connectée à une source d'énergie qui actionne ensuite les commandes de vol d'un aéronef. La nouvelle gamme d'actionneurs d'UMBRAGROUP élimine l'utilisation de la boîte de vitesses, ce qui rend son produit plus petit, plus léger et plus efficace. Basé sur des vis à billes, cet assemblage peut durer plus de 20 ans dans les avions commerciaux et convient parfaitement au marché AAM où les véhicules présentent souvent des ailes minces et un espace limité pour les composants.

« L'approche de Supernal est de stimuler l'innovation, non seulement au niveau des aéronefs, mais aussi au niveau des systèmes », a déclaré Adam Slepian, directeur commercial de Supernal. « Les solutions d'actionnement d'UMBRAGROUP nous aideront à optimiser la conception de notre véhicule eVTOL pour une fiabilité maximale dans les opérations quotidiennes et permettront à la mobilité aérienne avancée d'atteindre les mêmes niveaux de sécurité que l'industrie de l'aviation commerciale. »

UMBRAGROUP apporte des capacités uniques pour le développement d'actionneurs linéaires tolérants au bourrage, dotés d'un mécanisme capable de résoudre une défaillance au sein d'un actionneur et constituent une nouvelle solution pour les véhicules eVTOL. Le partenariat entre Supernal et UMBRAGROUP marque la première fois que ce type de technologie sera intégré à des actionneurs électromécaniques (EMA), les rendant ainsi appropriés pour les commandes de vol primaires et critiques.

« C'est un nouveau défi passionnant pour UMBRAGROUP. C'est un honneur pour nous de participer à ce projet et d'être fournisseur de technologies avancées pour Supernal », a déclaré Matteo Notarangelo, PDG d'UMBRAGROUP. « Être sélectionné pour la mise en œuvre électromécanique d'une plateforme aussi révolutionnaire fait notre fierté et nous hisse parmi les principaux acteurs de la mobilité aérienne avancée. Nous visons l'excellence sur tous les marchés verticaux que nous servons, et nous nous distinguons en offrant des solutions innovantes et durables à nos clients pour les rendre plus compétitifs. »

En 2022, la technologie d'UMBRAGROUP destinée aux actionneurs rotatifs a été récompensée par le prix de l'innovation des fournisseurs d'Airbus Helicopter.

Ce partenariat s'inscrit dans la vision de Supernal de travailler avec des fournisseurs réputés qui ont une longue expérience dans la fabrication de composants de qualité aérospatiale, permettant à la société de concevoir des systèmes sûrs, fiables et redondants pour ses avions - un attribut clé pour son entrée en service en 2028.

Supernal et UMBRAGROUP ont organisé une cérémonie de signature de ce partenariat au Salon du Bourget aujourd'hui.

À propos de Supernal

Supernal (Su·per·nal) est un prestataire de services de mobilité basé aux États-Unis chargé de redéfinir la façon dont les gens se déplacent, se connectent et vivent. Nous développons un véhicule de mobilité aérienne avancée eVTOL et nous cherchons à cocréer un écosystème responsable pour l'intégrer aux transports en commun existants. Au sein de Hyundai Motor Group, nous sommes une entreprise à la fois nouvelle et bien établie ; nous prévoyons d'exploiter notre héritage de constructeur automobile pour rendre la mobilité aérienne avancée accessible au plus grand nombre. Rendez-vous sur www.supernal.aero pour plus d'informations. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Umbra Group

UMBRAGROUP, fondé en 1972, est le premier fabricant mondial de vis à billes dans le secteur aérospatial et l'un des principaux acteurs des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, qui fournit des solutions innovantes, certifiées et sûres pour les marchés de haute technologie.

Avec des usines en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, le groupe fournit des services aux constructeurs d'avions et d'aéronefs, aux fabricants de systèmes intégrés, aux compagnies aériennes et aux fabricants de machines-outils du monde entier.

Grâce à un effectif de 1 200 personnes et à trois usines principales spécialisées dans l'aérospatiale et la défense à Foligno (PG-Italie), Saginaw (Michigan-USA), Everett (Washington-USA), des stations de réparation certifiées Part21 et Part 145, l'approbation Nadcap (avec un Gold Merit unique), les produits UMBRAGROUP actionnent les systèmes et les plateformes de l'aérospatiale civile et de la défense.

Qu'il s'agisse de vis à billes, de roulements, de moteurs électriques, de composants de haute précision, de mécanismes plus intégrés ou d'actionneurs intelligents pour les commandes de vol, les trains d'atterrissage électriques, les inverseurs de poussée et bien d'autres applications pour toutes les plateformes aérospatiales, UMBRAGROUP contribue au développement d'un avenir plus durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.umbragroup.com et suivez-nous sur Linkedin, Facebook, Youtube.

Contacts :

Jennifer Darland

Supernal

[email protected]

Sara Bordoni

UMBRAGROUP

[email protected]

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107590/Supernal_UMBRAGROUP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2106826/UMBRA_ORIZZ__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2096938/Supernal_Logo.jpg

SOURCE Supernal