Superpedestrian lance le système d'exploitation de nouvelle génération « Briggs » qui met à niveau toutes les trottinettes électriques LINK

Baptisée « Briggs », la seconde version du système d'exploitation unique de LINK réduit le temps de réaction du géorepérage à 0,7 seconde, stocke trois fois plus de zones de géorepérage, multiplie par 7 la précision du géorepérage, augmente la durée de vie de la batterie de deux jours et prolonge l'autonomie de la trottinette de 10 %. Grâce aux mises à jour en direct, l'entreprise peut mettre à jour toute sa flotte mondiale LINK en quelques secondes.

LINK est la seule trottinette électrique alimentée par VIS (système Vehicle Intelligent Safety), un système de sécurité embarqué sophistiqué qui combine l'intelligence artificielle, 73 capteurs et cinq microprocesseurs. Le VIS effectue 1 000 vérifications de l'état du véhicule chaque seconde d'un trajet, et surveille, régit et peaufine les performances du véhicule en temps réel. Comme le VIS peut être mis à niveau en permanence avec de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, les trottinettes LINK deviennent plus réactives à chaque mise à jour.

« LINK est conçue pour devenir plus intelligente au fil du temps, notre capacité à améliorer continuellement le système d'exploitation rend LINK unique, a expliqué Assaf Biderman, fondateur et PDG de Superpedestrian. Si un partenaire municipal nous propose une nouvelle idée, nous pouvons facilement l'ajouter, grâce au VIS. Cela permet d'améliorer constamment les véhicules pour les usagers, de mieux protéger les piétons et d'augmenter les performances de sécurité des villes. Les villes ne devraient pas exiger moins pour leurs citoyens. »

Principales caractéristiques de Briggs :

Réaction de géorepérage 22 % plus rapide. Les trottinettes LINK peuvent réagir en seulement 0,7 seconde, ce qui rend le système de géorepérage le plus rapide du secteur.

Capacité multipliée par 3 pour les géorepérages embarqués. Le système d'exploitation de Briggs peut désormais accueillir 24 000 zones embarquées discrètes dans une ville.

La précision du géorepérage a été multipliée par 7. Une résolution cartographique améliorée rend le contrôle du stationnement plus précis et l'application du géorepérage plus rapide.

Augmentation de 10 % de l'autonomie. L'efficacité du groupe motopropulseur augmente l'autonomie de la trottinette à 98 km : trois fois plus que les alternatives courantes.

Deux jours d'autonomie supplémentaire. Elle passe à 22 jours.

Superpedestrian a également dévoilé de nouvelles fonctionnalités de conception ergonomique pour les dernières trottinettes en production :

Mise à jour de la suspension avant. Diminue la fatigue du conducteur sur les trajets plus longs et augmente la stabilité de la conduite.

Diminue la fatigue du conducteur sur les trajets plus longs et augmente la stabilité de la conduite. Une palette de couleurs plus lumineuse. Le jaune de sécurité est plus largement utilisé.

Le jaune de sécurité est plus largement utilisé. Un repose-pieds redessiné. Une conduite plus douce et une adhérence accrue sous les pieds.

Une conduite plus douce et une adhérence accrue sous les pieds. Poignées de guidon révisées. Plus confortables et plus solides.

