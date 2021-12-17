Суперприложение Revolut в AppGallery расширяет финансовые возможности пользователей

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AppGallery, Huawei

Dec 17, 2021, 08:34 ET

AppGallery добавляет в свой ассортимент ведущее в мире финансовое суперприложение Revolut, обеспечивая пользователям более широкий выбор финансовых возможностей 

Новинка наглядно демонстрирует стремление AppGallery непрерывно расширять набор услуг мобильного банкинга в сочетании с эксклюзивным предложением при запуске

ЛОНДОН, 17 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Магазин приложений AppGallery объявил о запуске популярного финансового суперприложения Revolut на своей платформе. Приложением Revolut пользуются свыше 16 миллионов физических лиц и более 500 тысяч компаний. Оно функционирует более чем в 35 странах, предоставляя всемирной аудитории AppGallery доступ к более широкому набору мобильных банковских услуг.

Revolut is offering AppGallery users’ access to its Premium subscription for free for up to two months.
Revolut is offering AppGallery users’ access to its Premium subscription for free for up to two months.

В честь этого события Revolut предлагает пользователям AppGallery бесплатную премиум-подписку на период до двух месяцев, стандартная стоимость которой составляет 24,99 фунтов стерлингов. Данное предложение действует в 26 странах Европы и может быть реализовано в период с 16 декабря до конца месяца.

Переворот в доступном мобильном банкинге

Huawei и Revolut стремятся повысить качество финансовых услуг для частных потребителей и представителей бизнеса. Revolut предлагает пользователям безграничные возможности: банковские карты, денежные переводы и мультивалютные счета, а также Revolut Stays для бронирования мест проживания по всему миру, кешбэк в размере до 10% и счета Junior для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Revolut обеспечивает поддержку ритейлеров через Revolut Business, что позволяет мелким продавцам предлагать клиентам более удобные возможности оплаты.

«Мы очень рады предложить нашей всемирной аудитории пользователей AppGallery суперприложение с тем же набором функций, что и Revolut, — заявила вице-президент по развитию вертикально интегрированных финансовых экосистем и партнерствам подразделения потребительской продукции компании Huawei Сири Бёрсум (Siri G. Børsum). — Подобные финансовые платформы соответствуют нашей цели, заключающейся в предоставлении наилучшего выбора банковских приложений и услуг для большего числа людей по всему миру».

Обеспечение безопасности потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности Revolut. Первоклассные противомошеннические и защитные системы круглосуточно защищают денежные средства пользователей при работе с приложением через AppGallery. AppGallery имеет свой собственный набор протоколов безопасности для обеспечения сохранности личных финансов, доступный для партнеров.

Приложение Revolut интегрировано с несколькими комплектами HMS Core от Huawei, такими как Safety Detect Kit, Awareness Kit и Identity Kit. Клиенты Revolut могут быть уверены в том, что Huawei прилагает все усилия для безопасного хранения и обеспечения конфиденциальности персональных данных, а также надежной защиты от потенциальных угроз безопасности.

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Информация об AppGallery

AppGallery — принципиально новая интеллектуальная экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. Магазин приложений AppGallery, входящий в тройку крупнейших площадок мира, доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 560 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Компания Huawei установила партнерские отношения с 5,1 млн разработчиков по всему миру, а общее число загрузок приложений за первые три квартала 2021 года достигло 332,2 млрд. По состоянию на октябрь 2021 года число приложений, интегрированных в HMS Core по всему миру, превышало 173 тысячи. 

Информация о компании Revolut

Компания Revolut начала свою деятельность в 2015 году в Великобритании, предложив пользователям возможность совершения денежных переводов и валютнообменных операций. Сегодня клиенты Revolut по всему миру используют десятки инновационных продуктов компании, совершая более 100 миллионов транзакций в месяц.

Revolut помогает клиентам — как физическим, так и юридическим лицам — улучшать свое финансовое положение, предоставляя им дополнительные возможности для управления денежными средствами и обеспечивая беспрепятственное взаимодействие между людьми по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1711562/KV__Revolut_x_AppGallery.jpg  

SOURCE AppGallery, Huawei

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