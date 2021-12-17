Суперприложение Revolut в AppGallery расширяет финансовые возможности пользователей

В честь этого события Revolut предлагает пользователям AppGallery бесплатную премиум-подписку на период до двух месяцев, стандартная стоимость которой составляет 24,99 фунтов стерлингов. Данное предложение действует в 26 странах Европы и может быть реализовано в период с 16 декабря до конца месяца.

Переворот в доступном мобильном банкинге

Huawei и Revolut стремятся повысить качество финансовых услуг для частных потребителей и представителей бизнеса. Revolut предлагает пользователям безграничные возможности: банковские карты, денежные переводы и мультивалютные счета, а также Revolut Stays для бронирования мест проживания по всему миру, кешбэк в размере до 10% и счета Junior для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Revolut обеспечивает поддержку ритейлеров через Revolut Business, что позволяет мелким продавцам предлагать клиентам более удобные возможности оплаты.

«Мы очень рады предложить нашей всемирной аудитории пользователей AppGallery суперприложение с тем же набором функций, что и Revolut, — заявила вице-президент по развитию вертикально интегрированных финансовых экосистем и партнерствам подразделения потребительской продукции компании Huawei Сири Бёрсум (Siri G. Børsum). — Подобные финансовые платформы соответствуют нашей цели, заключающейся в предоставлении наилучшего выбора банковских приложений и услуг для большего числа людей по всему миру».

Обеспечение безопасности потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности Revolut. Первоклассные противомошеннические и защитные системы круглосуточно защищают денежные средства пользователей при работе с приложением через AppGallery. AppGallery имеет свой собственный набор протоколов безопасности для обеспечения сохранности личных финансов, доступный для партнеров.

Приложение Revolut интегрировано с несколькими комплектами HMS Core от Huawei, такими как Safety Detect Kit, Awareness Kit и Identity Kit. Клиенты Revolut могут быть уверены в том, что Huawei прилагает все усилия для безопасного хранения и обеспечения конфиденциальности персональных данных, а также надежной защиты от потенциальных угроз безопасности.

Присоединяйтесь к нам или узнайте больше, обратившись по адресу [email protected].

Информация об AppGallery

AppGallery — принципиально новая интеллектуальная экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. Магазин приложений AppGallery, входящий в тройку крупнейших площадок мира, доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 560 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Компания Huawei установила партнерские отношения с 5,1 млн разработчиков по всему миру, а общее число загрузок приложений за первые три квартала 2021 года достигло 332,2 млрд. По состоянию на октябрь 2021 года число приложений, интегрированных в HMS Core по всему миру, превышало 173 тысячи.

Информация о компании Revolut

Компания Revolut начала свою деятельность в 2015 году в Великобритании, предложив пользователям возможность совершения денежных переводов и валютнообменных операций. Сегодня клиенты Revolut по всему миру используют десятки инновационных продуктов компании, совершая более 100 миллионов транзакций в месяц.

Revolut помогает клиентам — как физическим, так и юридическим лицам — улучшать свое финансовое положение, предоставляя им дополнительные возможности для управления денежными средствами и обеспечивая беспрепятственное взаимодействие между людьми по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1711562/KV__Revolut_x_AppGallery.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei